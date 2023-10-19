به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم امروز پنج‌شنبه در اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شش هزار و ۵۵۵ شهید استان، با بیان اینکه از صدر اسلام تاکنون، مکتب اسلام دشمنان زیادی داشته است، اظهار داشت: از صدر اسلام دشمنان همه توان خود را به کار گرفته‌اند تا نور حق و حقیقت در جبهه حق را خاموش کنند.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت مسیر صیانت از این مکتب حق و نور حقیقت است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان، ادامه داد: اوج فشارهای فرهنگی غربی در کشورهای شرقی در دوران معاصر بود است و در این زمینه از زمان طاغوت توسط افراد بیدار جامعه، کتاب‌ها نوشته شده است؛ چون این فرهنگ غربی، بنیادهای فرهنگی را متزلزل می‌کند.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به قول امام خمینی (ره) انفجار نور بود، عنوان کرد: در شرایطی که دشمنان در قالب مدرنیته و دموکراسی غربی می‌تاختند و استعمار فرهنگی از بیرون و از درون استبداد فرهنگی شاهنشاهی هجوم آورده بود، انقلاب اسلامی مانند پیروزی انفجار نور بود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ذهن‌ها را روشن و دل‌ها را آگاه کرد و در چنین شرایطی رزمندگان جان خود را برای دفاع از اسلام و انقلاب فدا می‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، افزود: اگر می‌خواهید در جبهه حق ایستاده بمانید، ببینید شهدا کجا ایستاده‌اند و بدانید راه شهدا، چراغ راه حق و حقیقت است.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم، تداوم راه شهدا را رمز، شناسایی اهداف دشمنان و ایستادگی در مقابل توطئه‌های آنها دانست، افزود: مسیر شهدا را ادامه دهید و مطمئن باشید در جبهه حق قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهدا وظیفه خود را خوبی انجام داده‌اند، اگر مجاهدان در راه خدا هم وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهند و شما نشستگان راه و روش آنها را ادامه دهید، مطمئن باشید که حق و حقیقت راه خود را پیدا خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، اظهار کرد: ۱۴۰۰ سال بیشترین دشمنی‌ها علیه اسلام، قرآن و مکتب تشیع صورت‌گرفته است، اما این نور الهی همچنان در عرصه‌های بین‌المللی در حال درخشیدن است.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم با بیان اینکه دشمنان برای خاموشی نور اسلام تلاش می‌کنند اما نمی‌توانند، ادامه داد: از قول رسول گرامی اسلام در کتاب کشف محجوب نقل شده است که در آینده کسانی خواهد آمد که شهدا و انبیا غبطه آنها را می‌خورند.

وی با اشاره به نبرد امروز جوانان غزه با رژیم اشغالگر قدس، افزود: امروز جوانان غزه، از شهدای ما به‌ویژه شهید حاج‌قاسم سلیمانی، عماد مغنیه و دیگر شهدای اسلام سرمشق و الگو می‌گیرند.