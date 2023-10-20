عاشقان مبارزه با اسراییل در قم گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم فلسطین و حمله به بیمارستانی در غزه، جبهه جهانی شباب المقاومه این بار اجتماع خود را به همین مناسبت و با عنوان همایش عاشقان مبارزه با اسراییل در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

این مراسم با حضور جوانان بیش از ۱۰۰ ملیت از کشورهای دنیا شامگاه پنجشنبه از ساعت حوالی ۲۰ در حرم بانوی کرامت با قرآئت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه جوانان پرشور امت اسلامی در خالی که پرچم‌های فلسطین، حزب الله لبنان و ایران را در دست داشتند شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل»، «هیهات منه الذله» سر دادند و انزجار خود را علیه جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس ابراز داشتند.

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین نیز در این همایش حضور یافت.

در این همایش بین المللی چندین شخصیت از چهره‌های جبهه مقاومت در آذربایجان، آفریقا، پاکستان و برخی دیگر از نقاط دنیا به ایراد سخنرانی پرداختند و حمایت خود را از رزمندگان جبهه مقاومت در فلسطین اعلام داشتند.

تعدادی از کودکان نیز که با خانواده‌های خود در این همایش حضور یافته بودند نقاشی‌های از پرچم فلسطین و کودکان مظلوم شهید غزه را با خود به همراه آورده بودند تا با کودکان فلسطینی ابراز همدردی کنند.

در بخش دیگری از این مراسم حسن شالبافان و هادی خادم الحسینی از مداحان اهل بیت علیهم السلام به مداحی و رجز خوانی پرداختند و اعلام داشتند در صورت فرمان رهبر معظم انقلاب، آماده اعزام به سرزمین‌های اشغالی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی تا آزادی قدس شریف و برقراری امنیت در نوار غزه هستند.

علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب نیز برای این همایش پیامی داد که توسط مجری برنامه قرآئت شد که حاوی تقدیر از شرکت کنندگان ملیت‌های مختلف دنیا در این همایش بین المللی حمایت از فلسطین بود و در بخش از آن آمده بود؛ تظاهرات مردم مسلمان و آزادی خواهان در راستای محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس سیلی ویرانگر خواهد شد که اسراییل را در خود غرق خواهد کرد.

ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران و همچنین خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران نیز به ایراد سخن پرداختند و آخرین شرایط نبرد غزه و نقشه‌های دشمنان برای از میان برداشتن جبهه مقاومت را تشریح کردند.

این نمایندگان گروه‌های مقاومت یک چفیه فلسطینی به نیابت از مردم فلسطین به نماینده تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) اهدا کردند و در سخنان خود نیز از حمایت‌های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب از مردم فلسطین و آرمان قدس شریف تشکر کردند و بیان داشتند مردم فلسطین هیچگاه حمایت‌های بی تردید ملت ایران را فراموش نخواهند.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان نیز بخش انتهایی مراسم بود و در پایان این همایش بین المللی، پرچم متبرک حرم مطهر بانوی کرامت به نمایندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطین اهدا شد.