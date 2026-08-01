به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کمردرد دیگر فقط مشکل سالمندان نیست. امروزه تعداد زیادی از زنان جوان و میانسال با علائمی مانند درد مداوم کمر، انتشار درد به پا، گزگز، بی‌حسی و محدودیت حرکتی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. در تهران نیز سبک زندگی کم‌تحرک، نشستن‌های طولانی، اضافه‌وزن، فعالیت‌های روزمره سنگین و بی‌توجهی به علائم اولیه، نگرانی‌ها درباره افزایش موارد دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی در خانم‌ها را بیشتر کرده است.

بااین‌حال، برای اعلام درصد دقیق افزایش این بیماری‌ها در میان زنان تهرانی، به مطالعات جمعیتی و آمار رسمی نیاز داریم. بنابراین، افزایش مراجعه بیماران یا مشاهده موارد بیشتر در مراکز درمانی، به‌تنهایی اثبات‌کننده افزایش قطعی شیوع بیماری نیست. آنچه مسلم است، عوامل خطر کمردرد و بیماری‌های ستون فقرات در زندگی شهری امروز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند.

چرا مشکلات ستون فقرات در زنان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، کمردرد یکی از مهم‌ترین علل ناتوانی در سراسر جهان است و افراد در سنین مختلف ممکن است آن را تجربه کنند. کم‌تحرکی، چاقی، استعمال دخانیات و فشار فیزیکی زیاد در محیط کار از عوامل خطر مهم کمردرد محسوب می‌شوند. همچنین حدود ۹۰ درصد موارد کمردرد در گروه «کمردرد غیراختصاصی» قرار می‌گیرند؛ یعنی در بررسی‌های اولیه نمی‌توان آن‌ها را مستقیماً به یک بیماری یا آسیب مشخص نسبت داد.

زندگی در شهری مانند تهران می‌تواند برخی عوامل خطر را تشدید کند. رفت‌وآمدهای طولانی، نشستن پشت فرمان یا میز کار، کاهش فعالیت بدنی، افزایش وزن و انجام نادرست کارهای خانه، فشار زیادی به مهره‌ها، عضلات و دیسک‌های بین‌مهره‌ای وارد می‌کند. این فشارها لزوماً بلافاصله باعث دیسک کمر نمی‌شوند، اما ممکن است در طول زمان زمینه دردهای مزمن و مشکلات ستون فقرات را فراهم کنند.

دیسک کمر چیست؟

بین مهره‌های ستون فقرات، ساختارهایی انعطاف‌پذیر به نام دیسک بین‌مهره‌ای قرار دارند. این دیسک‌ها مانند ضربه‌گیر عمل کرده و فشار واردشده هنگام نشستن، راه‌رفتن، خم‌شدن و بلندکردن اجسام را کنترل می‌کنند.

زمانی که بخش داخلی دیسک به سمت بیرون حرکت کند، ممکن است به ریشه‌های عصبی فشار وارد شود. این وضعیت که معمولاً با عنوان فتق یا بیرون‌زدگی دیسک کمر شناخته می‌شود، می‌تواند باعث درد کمر، درد تیرکشنده در پا، گزگز، بی‌حسی یا ضعف عضلانی شود.

هر کمردردی به معنی دیسک کمر نیست. تشخیص دقیق باید براساس معاینه پزشک و در صورت نیاز تصویربرداری انجام شود. مشاهده تغییرات دیسک در MRI نیز همیشه به معنی نیاز به جراحی نیست؛ زیرا برخی افراد بدون داشتن علائم جدی، تغییرات وابسته به سن در دیسک‌های خود دارند.اگر علائم دیسک کمر را داشتید حتما به جراح دیسک کمر در تهران مراجعه نمایید .

تنگی کانال نخاعی چه تفاوتی با دیسک کمر دارد؟

تنگی کانال نخاعی به کاهش فضای موجود برای عبور نخاع یا ریشه‌های عصبی گفته می‌شود. در ناحیه کمر، این تنگ‌شدن فضا می‌تواند عصب‌ها را تحت فشار قرار دهد و علائمی مانند درد، بی‌حسی یا ضعف در کمر، باسن و پاها ایجاد کند.

تنگی کانال نخاعی بیشتر با افزایش سن و فرسایش ستون فقرات ارتباط دارد، اما عواملی مانند آرتروز، ضخیم‌شدن رباط‌ها، لغزش مهره و بیرون‌زدگی دیسک نیز ممکن است در ایجاد آن نقش داشته باشند. یکی از نشانه‌های مهم این بیماری، درد یا سنگینی پا هنگام ایستادن و راه‌رفتن است که گاهی با نشستن یا خم‌شدن به جلو کاهش پیدا می‌کند.

چرا زنان تهرانی در معرض مشکلات کمر قرار دارند؟

چند عامل مهم می‌توانند احتمال بروز یا تشدید کمردرد و بیماری‌های ستون فقرات را در خانم‌ها افزایش دهند:

۱. نشستن طولانی‌مدت

بسیاری از زنان شاغل ساعت‌های زیادی پشت میز، داخل خودرو یا در مسیر رفت‌وآمد می‌نشینند. صندلی نامناسب و خم‌کردن طولانی گردن و کمر هنگام استفاده از موبایل و لپ‌تاپ می‌تواند خستگی عضلات و فشار واردشده بر ستون فقرات را بیشتر کند.

۲. کم‌تحرکی و ضعف عضلات

عضلات شکم، کمر، لگن و باسن در حفظ ثبات ستون فقرات نقش دارند. کاهش فعالیت بدنی می‌تواند این عضلات را ضعیف کند و تحمل بدن در برابر فعالیت‌های روزمره را کاهش دهد.

۳. اضافه‌وزن

افزایش وزن می‌تواند بار مکانیکی واردشده بر ستون فقرات و مفاصل را بیشتر کند. اضافه‌وزن به‌تنهایی علت قطعی دیسک کمر نیست، اما همراه با کم‌تحرکی و ضعف عضلانی می‌تواند احتمال بروز درد و محدودیت حرکتی را افزایش دهد.

افزایش آمار دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی در خانم‌های تهرانی؛ زنگ خطری برای سلامت ستون فقرات

افزایش کمردرد، درد سیاتیک و مشکلات ستون فقرات در میان زنان، به‌ویژه خانم‌هایی که در شهرهای بزرگی مانند تهران زندگی می‌کنند، به یکی از نگرانی‌های مهم حوزه سلامت تبدیل شده است. کم‌تحرکی، ساعت‌ها نشستن پشت میز، استفاده مداوم از تلفن همراه، اضافه‌وزن، بارداری، انجام کارهای سنگین خانه و افزایش سن، همگی می‌توانند زمینه بروز یا تشدید دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی را فراهم کنند.

البته تاکنون آمار رسمی و جامعی که افزایش قطعی این دو بیماری را به‌طور اختصاصی در «خانم‌های تهرانی» اثبات کند، منتشر نشده است. بااین‌حال، افزایش عوامل خطر در سبک زندگی شهری و مراجعه بیشتر زنان با علائمی مانند کمردرد، گزگز پا و دردهای تیرکشنده، ضرورت توجه جدی‌تر به سلامت ستون فقرات را نشان می‌دهد.

چرا مشکلات ستون فقرات در حال افزایش است؟

کمردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات اسکلتی‌عضلانی جهان محسوب می‌شود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که کمردرد، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناتوانی در سراسر جهان است. حدود ۹۰ درصد موارد کمردرد نیز در گروه «کمردرد غیراختصاصی» قرار می‌گیرند؛ یعنی همیشه نمی‌توان آن‌ها را به یک بیماری یا آسیب مشخص نسبت داد.

کاهش فعالیت بدنی، چاقی، استعمال دخانیات و فشارهای فیزیکی شغلی از عوامل مهم افزایش احتمال کمردرد هستند. زندگی در کلان‌شهری مانند تهران نیز می‌تواند افراد را بیشتر در معرض بعضی از این عوامل قرار دهد؛ از جمله:

نشستن طولانی در محل کار یا خودرو

ترافیک و کاهش فرصت پیاده‌روی

فعالیت بدنی ناکافی

اضافه‌وزن و تغذیه نامناسب

بلند کردن نادرست اجسام

استفاده طولانی از لپ‌تاپ و تلفن همراه

اضطراب، تنش عضلانی و کمبود خواب



دیسک کمر چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

در فاصله میان مهره‌های ستون فقرات، ساختارهایی انعطاف‌پذیر به نام دیسک بین‌مهره‌ای قرار دارند. این دیسک‌ها مانند ضربه‌گیر عمل می‌کنند و فشار واردشده به ستون فقرات را کاهش می‌دهند. با افزایش سن، فشارهای مکرر یا حرکات نامناسب، بخش بیرونی دیسک ممکن است ضعیف شود و قسمت داخلی آن به سمت بیرون برآمدگی پیدا کند.

اصطلاح «دیسک کمر» که در گفت‌وگوهای روزمره استفاده می‌شود، معمولاً به بیرون‌زدگی یا فتق دیسک اشاره دارد. اگر دیسک به ریشه‌های عصبی فشار وارد کند، ممکن است علائم زیر ظاهر شوند:

درد کمر

انتشار درد به باسن و پا

درد سیاتیکی

گزگز یا خواب‌رفتگی پا

احساس سوزش در ساق یا کف پا

ضعف عضلانی

تشدید درد هنگام نشستن، خم شدن یا سرفه کردن

وجود درد کمر به‌تنهایی به معنای فتق دیسک نیست و برای تشخیص دقیق باید معاینه پزشکی انجام شود.

تنگی کانال نخاعی چیست؟

کانال نخاعی فضایی درون ستون فقرات است که نخاع و ریشه‌های عصبی از آن عبور می‌کنند. تنگ شدن این فضا می‌تواند به اعصاب فشار وارد کند. تنگی کانال نخاعی کمر بیشتر در سنین میانسالی و سالمندی دیده می‌شود و معمولاً با تغییرات فرسایشی مهره‌ها، آرتروز، ضخیم شدن رباط‌ها یا برجستگی دیسک ارتباط دارد.

سخن پایانی

افزایش عوامل خطر کمردرد، دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی در سبک زندگی شهری، زنگ خطری برای سلامت زنان تهرانی است. نشستن طولانی، کم‌تحرکی، اضافه‌وزن، فشارهای شغلی، مسئولیت‌های خانه، بارداری و تغییرات ناشی از افزایش سن می‌توانند در بروز یا تشدید مشکلات ستون فقرات نقش داشته باشند.اگر علایم دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی داشتید می توانید به کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات دکتر مهران مرادی جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات مراجعه نمایید.

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