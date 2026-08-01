هشدار پلیس راهور اصفهان نسبت به تردد اسکوترهای برقی در معابر اصفهان

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند فزاینده استفاده از اسکوترهای برقی در سطح شهر اصفهان اظهار کرد: تردد هرگونه اسکوتر برقی که پایبند به قوانین و مقررات نیستند در سطح خیابانها و معابر عمومی ممنوع است.
وی افزود: در شرایط کنونی به دلیل نبود سازوکارهای قانونی برای شمارهگذاری و ثبت تخلفات در سامانههای راهور، پلیس قادر به اعمال قانون به شیوه سنتی و صدور قبض جریمه برای این وسایل نیست؛ بنابراین در مواجهه با تردد آنها در معابر، مأموران راهور تنها مجاز جلوگیری از ادامه حرکت این اسکوترها در محیطهای ترافیکی هستند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با هشدار نسبت به عواقب جبرانناپذیر عدم رعایت قوانین و مقررات با این وسیله نقلسه در فضای شهری تصریح کرد: موضوع اصلی ابعاد نگران کننده آن در بروز حوادث است. با توجه به اینکه این اسکوترها فاقد پلاک و بیمهنامه معتبر هستند، در صورت وقوع تصادف، نه تنها حقوق زیاندیده به درستی استیفا نمیشود، بلکه راکب نیز به دلیل نبود بیمه، با چالشهای سنگین حقوقی و قضایی برای جبران خسارتهای جانی و مالی مواجه خواهد شد.
سرهنگ مولوی با تأکید بر اینکه پلیس در حفظ ایمنی شهروندان در معابر هیچگونه مسامحهای نخواهد داشت، از عموم شهروندان، بهویژه جوانان و نوجوانان خواست برای حفظ جان خود و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و درگیریهای حقوقی، از به کارگیری اسکوترهای برقی بدون رعایت مقررات در خیابانها جداً خودداری کرده و استفاده از این وسیله را ترجیحاً به پیست ها و مسیرهای اختصاصی دوچرخه و اسکوتر محدود کنند.
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