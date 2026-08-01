به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استفاده دائمی از عینک یا لنز تماسی برای بسیاری از افراد با محدودیت‌هایی مانند بخار گرفتن شیشه عینک، خشکی و حساسیت ناشی از لنز، دشواری ورزش کردن یا وابستگی همیشگی به وسایل اصلاح دید همراه است. به همین دلیل، عمل‌های حذف عینک در سال‌های اخیر به یکی از گزینه‌های پرتقاضا برای اصلاح نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگماتیسم تبدیل شده‌اند.

با این حال، اولین سؤال بسیاری از متقاضیان این است که هزینه عمل حذف عینک در سال ۱۴۰۵ چقدر است و از میان روش‌هایی مانند لازک، PRK، فمتولیزیک و فمتواسمایل، کدام روش انتخاب به‌صرفه‌تری محسوب می‌شود؟

پاسخ این سؤال تنها با مقایسه قیمت‌ها مشخص نمی‌شود. ارزان‌ترین روش الزاماً بهترین گزینه برای چشم بیمار نیست و گران‌ترین روش نیز لزوماً برای همه افراد مزیت بیشتری ندارد. انتخاب نهایی باید براساس وضعیت قرنیه، شماره چشم، میزان آستیگماتیسم، خشکی چشم، سن و نظر چشم‌پزشک انجام شود.

هزینه عمل حذف عینک در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

برای عمل حذف عینک نمی‌توان یک قیمت ثابت و یکسان اعلام کرد. هزینه‌ای که بیمار پرداخت می‌کند به نوع روش جراحی، مرکز درمانی، تجهیزات مورد استفاده، دستمزد جراح و خدمات قبل و بعد از عمل بستگی دارد.

بررسی قیمت‌های اعلام‌شده برخی مراکز در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هزینه روش‌های سطحی مانند لازک و PRK ممکن است از حدود ۱۷ تا ۲۲ میلیون تومان آغاز شود. هزینه فمتولیزیک در برخی مراکز حدود ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان اعلام شده و فمتواسمایل نیز معمولاً در رده بالاتر هزینه قرار می‌گیرد و ممکن است حدود ۴۳ میلیون تومان یا بیشتر باشد.

این اعداد فقط یک برآورد اولیه از قیمت‌های اعلام‌شده در بازار هستند و نباید به‌عنوان تعرفه قطعی همه مراکز در نظر گرفته شوند. برای مثال، ممکن است مبلغ اعلام‌شده یک مرکز شامل تصویربرداری قرنیه، معاینه قبل از عمل و ویزیت‌های بعدی باشد، اما مرکز دیگری این موارد را جداگانه محاسبه کند.

بنابراین، پیش از مقایسه قیمت‌ها باید مشخص شود مبلغ اعلام‌شده برای یک چشم است یا هر دو چشم و چه خدماتی را پوشش می‌دهد.

مقایسه هزینه و دوره نقاهت روش‌های حذف عینک

روش جراحی سطح نسبی هزینه دوره بازگشت اولیه به فعالیت ویژگی اصلی PRK اقتصادی‌تر معمولاً چند روز اصلاح دید از سطح قرنیه لازک اقتصادی‌تر معمولاً چند روز یکی از روش‌های سطحی اصلاح قرنیه فمتولیزیک متوسط تا بالا معمولاً سریع‌تر ایجاد فلپ قرنیه با لیزر فمتوثانیه فمتواسمایل بالاتر معمولاً کوتاه خارج کردن بافت عدسی‌شکل از برشی کوچک

این جدول فقط یک مقایسه عمومی است. سرعت بهبود، میزان ناراحتی و نتیجه نهایی می‌تواند در هر بیمار متفاوت باشد.

عمل لازک و PRK؛ گزینه‌های اقتصادی‌تر

در روش‌های سطحی مانند PRK و لازک، اصلاح شماره چشم روی لایه‌های سطحی قرنیه انجام می‌شود و فلپ قرنیه ایجاد نمی‌شود. این روش‌ها در بسیاری از مراکز هزینه کمتری نسبت به فمتولیزیک و فمتواسمایل دارند.

در مقابل، ناراحتی روزهای ابتدایی و دوره بازگشت دید در این روش‌ها ممکن است طولانی‌تر باشد. براساس اطلاعات مراکز تخصصی چشم، برخی بیماران پس از PRK یا لازک حدود سه تا پنج روز به استراحت بیشتری نیاز دارند و تثبیت کامل دید نیز ممکن است تدریجی باشد.

لازک یا PRK می‌تواند برای برخی افراد انتخاب مناسبی باشد، اما تصمیم‌گیری صرفاً به دلیل کمتر بودن قیمت اشتباه است. ضخامت قرنیه، نوع عیب انکساری و شرایط شغلی بیمار باید پیش از انتخاب روش بررسی شوند.

فمتولیزیک؛ هزینه بیشتر در برابر بازگشت سریع‌تر دید

فمتولیزیک نسخه پیشرفته‌تر جراحی لیزیک است. در این روش، فلپ نازک قرنیه به‌جای ابزار مکانیکی با لیزر فمتوثانیه ایجاد می‌شود و سپس شکل قرنیه با لیزر اگزایمر اصلاح خواهد شد.

یکی از دلایل بیشتر بودن هزینه فمتولیزیک، استفاده از دو فناوری لیزری در جریان جراحی است. بسیاری از بیماران نیز به دلیل بازگشت نسبتاً سریع‌تر دید و ناراحتی کمتر در روزهای ابتدایی، این روش را ترجیح می‌دهند.

با این حال، وجود خشکی شدید چشم، برخی نامنظمی‌های قرنیه یا کافی نبودن ضخامت قرنیه ممکن است انتخاب فمتولیزیک را محدود کند. تصمیم نهایی باید بعد از تصویربرداری دقیق قرنیه گرفته شود.

فمتواسمایل؛ روش کم‌برش با هزینه بالاتر

فمتواسمایل یکی از روش‌های جدید اصلاح عیوب انکساری است. در این روش، لیزر فمتوثانیه قطعه بسیار نازکی از بافت داخل قرنیه را ایجاد می‌کند و جراح آن را از طریق یک برش کوچک خارج می‌کند.

در فمتواسمایل برخلاف فمتولیزیک، فلپ وسیع قرنیه ساخته نمی‌شود. این ویژگی می‌تواند برای برخی افراد، از جمله بعضی ورزشکاران یا افرادی که سبک زندگی فعال دارند، مورد توجه قرار گیرد.

هزینه فمتواسمایل معمولاً بیشتر است؛ زیرا انجام آن به دستگاه تخصصی و تجهیزات خاص نیاز دارد. با این حال، فمتواسمایل برای تمام شماره‌های چشم یا همه شرایط قرنیه مناسب نیست و نباید صرفاً به دلیل جدیدتر بودن فناوری انتخاب شود.

آکادمی چشم‌پزشکی آمریکا نیز لیزیک، PRK و SMILE را از روش‌های رایج جراحی اصلاح عیوب انکساری معرفی می‌کند، اما تأکید دارد که انتخاب روش مناسب به شرایط چشم هر فرد بستگی دارد.

لیزیک، لازک یا فمتواسمایل؛ کدام روش به‌صرفه‌تر است؟

به‌صرفه بودن یک روش فقط به مبلغ اولیه جراحی مربوط نیست. روشی به‌صرفه‌تر است که:

با وضعیت قرنیه و شماره چشم بیمار سازگار باشد؛

احتمال نیاز به اقدامات تکمیلی را کاهش دهد؛

دوره نقاهت آن با شرایط شغلی فرد هماهنگ باشد؛

در مرکز مجهز و توسط پزشک باتجربه انجام شود؛

هزینه‌های قبل و بعد از عمل از ابتدا شفاف باشد.

برای فردی که امکان استراحت چندروزه دارد و از نظر پزشکی کاندید روش سطحی است، PRK یا لازک ممکن است انتخاب اقتصادی‌تری باشد. فرد دیگری ممکن است به دلیل نیاز به بازگشت سریع‌تر به فعالیت روزانه، فمتولیزیک را انتخاب کند.

فمتواسمایل نیز می‌تواند برای برخی افراد مزیت داشته باشد، اما هزینه بالاتر آن زمانی منطقی است که پزشک این روش را متناسب با شرایط چشم بیمار بداند.

آیا بیمه هزینه عمل حذف عینک را پرداخت می‌کند؟

عمل‌های اصلاح عیوب انکساری معمولاً در دسته جراحی‌های انتخابی قرار می‌گیرند و بیمه‌های پایه در بسیاری از موارد هزینه آن‌ها را پوشش نمی‌دهند.

شرایط بیمه‌های تکمیلی متفاوت است. بعضی شرکت‌ها در صورت بالا بودن شماره چشم، ارائه دستور پزشک و دریافت تأییدیه پیش از جراحی، بخشی از هزینه را پرداخت می‌کنند. سقف تعهدات، روش محاسبه شماره چشم و مراکز طرف قرارداد نیز در هر بیمه متفاوت است.

به همین دلیل، متقاضی باید پیش از انجام عمل این موارد را از شرکت بیمه استعلام کند:

آیا جراحی اصلاح عیوب انکساری تحت پوشش است؟

حداقل شماره چشم مورد قبول بیمه چقدر است؟

سقف پرداخت برای هر چشم یا هر دو چشم چقدر است؟

آیا دریافت معرفی‌نامه پیش از جراحی الزامی است؟

هزینه تصویربرداری و معاینات نیز پرداخت می‌شود؟

انجام جراحی بدون دریافت تأییدیه ممکن است باعث شود بیمه از بازپرداخت هزینه خودداری کند.

آیا عمل حذف عینک اقساطی امکان‌پذیر است؟

افزایش هزینه‌های درمان باعث شده پرداخت یکجای مبلغ عمل برای برخی افراد دشوار باشد. به همین دلیل، مجموعه‌هایی مانند مدوپی امکان بررسی شرایط عمل حذف عینک اعتباری و اقساطی را فراهم کرده‌اند.

متقاضیان می‌توانند پس از ثبت درخواست و انجام معاینات تخصصی، شرایط پرداخت نقدی، اعتباری یا اقساطی را بررسی کنند. مدوپی روش‌های لازک، فمتولیزیک و فمتواسمایل را در حوزه حذف عینک معرفی کرده و انتخاب روش نهایی را به نتیجه معاینات و تشخیص پزشک وابسته می‌داند.

پرداخت اقساطی نباید باعث شود بیمار بدون بررسی کافی، یک روش گران‌تر را انتخاب کند. ابتدا باید روش مناسب از نظر پزشکی تعیین شود و سپس شرایط مالی همان روش مورد بررسی قرار گیرد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.