به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات گفت: کتاب تخصصی خواهرخوانده‌های داخلی و خارجی یزد با هدف معرفی ظرفیت‌های مشترک شهر یزد و شهرهای خواهرخوانده، به‌همراه محتوای چندرسانه‌ای و ویدئوهای تخصصی منتشر می‌شود تا زمینه توسعه همکاری‌های علمی، گردشگری، اقتصادی و فرهنگی با این شهرها را بیش از پیش فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در این جلسه که با حضور مشاور امور بین‌الملل شهردار و مسئولان حوزه بین‌الملل برگزار شد، محتوای کتاب خواهرخوانده‌های داخلی و خارجی یزد به‌طور کامل بررسی شد و اعضای کمیسیون پیشنهادهای خود را برای تکمیل و نهایی‌سازی این اثر ارائه کردند.

وی افزود: این کتاب، اطلاعات جامعی از شهرهای خواهرخوانده قطعی یزد و همچنین شهرهایی که طی پنج سال گذشته با پیگیری کمیسیون گردشگری و کمیته بین‌الملل در مسیر انعقاد تفاهم‌نامه قرار گرفته‌اند، در بر دارد. معرفی موقعیت جغرافیایی، جمعیت، پیشینه تاریخی، فاصله با یزد، نام‌های تاریخی و مهم‌ترین ظرفیت‌های علمی، گردشگری، تجاری، اقتصادی و کشاورزی هر شهر به دو زبان فارسی و انگلیسی از جمله بخش‌های این کتاب است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: بخش مهمی از این نشست به بررسی شهرهایی اختصاص داشت که طی سال‌های اخیر برای پیوستن به فهرست خواهرخوانده‌های یزد پیگیری شده‌اند؛ شهرهایی از جمله سورابایا، سمارانگ و دنپاسار در اندونزی، مالاکا در مالزی، نزوا و مسقط در عمان، پونا و حیدرآباد در هند، کلمبو در سریلانکا، بندر سری بگاوان در برونئی و هایفونگ در چین که هر یک ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های مشترک با یزد دارند.

حقیرالسادات با اشاره به نتایج این پیگیری‌ها گفت: برخی از این شهرها پیش از نهایی شدن تفاهم‌نامه‌ها نیز همکاری‌های مؤثری، به‌ویژه در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، با دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مراکز آموزش عالی استان آغاز کرده‌اند و این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت، سرمایه‌گذاری و تبادل دانش باشد.

وی از تصویب پیشنهاد تولید محتوای چندرسانه‌ای برای این کتاب خبر داد و افزود: مقرر شد برای معرفی هر شهر خواهرخوانده، ویدئوهایی به زبان فارسی، انگلیسی و در صورت امکان به زبان رسمی همان کشور تهیه و از طریق بارکدهای QR در کنار مطالب کتاب در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا فعالان اقتصادی، بازرگانان، دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان گردشگری بتوانند علاوه بر مطالعه کتاب، به اطلاعات تکمیلی و کاربردی نیز دسترسی داشته باشند.

رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: هدف از تدوین این کتاب، صرفاً معرفی شهرهای خواهرخوانده نیست، بلکه ایجاد بستری برای گسترش دیپلماسی شهری، تقویت ارتباطات بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مشترک با شهرهای همکار است؛ رویکردی که طی سال‌های اخیر از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون گردشگری و کمیته بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد بوده است.