آمریکا امیدی به نجات جان اسرا در نوار غزه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا معتقد است که احتمال نجات جان همه اسرای اسرائیلی در نوار غزه بسیار کم است.

آن گونه که نشریه نیوزویک به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است، اسرائیل مسئولیت عملیات نجات اسرا را بر عهده دارد و قصد دارد این مأموریت را به طور مستقل انجام دهد.

مقامات آمریکایی گفته‌اند که این احتمال وجود دارد که نجات جان همه گروگان‌ها و اسرا در نوار غزه بسیار کم باشد و لذا ما باید برای بدترین سناریوها آماده باشیم.

این در حالی است که «جو بایدن»، رئیس جمهور در سخنانی پیش از این گفته بود که بیش از ۱۳۰۰ نفر از جمله حداقل ۳۲ شهروند آمریکایی در اسرائیل کشته شدند و تاریخ به ما آموخته است که وقتی تروریست‌ها بهایی را نمی‌پردازند، باعث هرج و مرج و مرگ بیشتر می‌شوند، ما لازم است که مطمئن شویم که دیگر طرف‌های متخاصم در منطقه بدانند که اسرائیل قوی‌تر از همیشه است و من با نتانیاهو درباره اقدام بر اساس قوانین جنگ صحبت کردم و این به معنای حفاظت از غیرنظامیان است.

این سخنان بایدن سه روز پس از سفر کوتاه او به تل آویو صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر اخیر خود به رژیم صهیونیستی حمایت تمام قد خود از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه را اعلام کرده بود.

همزمان شب گذشته رژیم اشغالگر قدس ۲۰ برج مسکونی را در منطقه الزهرا در نوار غزه تهدید به بمباران کرده است. گفته شده که ۵ برج مسکونی در این منطقه بمباران و با خاک یکسان شد.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی از دو ساعت پیش بی‌وقفه در حال بمباران مناطق شرقی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه است.

خانم «کرس بلاکی»، روزنامه‌گار انگلیسی در گفتگویی تلویزیونی درباره حمله هفتم اکتبر مبارزان جنبش حماس به سایت‌های نظامی و شهرک‌های صهیونیستی نوار غزه و واکنش تند غرب به این اقدام گفت که اعتراض به حماس دقیقاً مثل این است که: «مردی را از خانه‌اش بیرون و در یک سلول زندانی کنند و زن و بچه‌هایش را بکشند و بعد که توانست از سلول بیرون بیاید و تلاش کرد حداقل خانه‌ای را که از او گرفته‌اند به آتش بکشد همه بگویند دوباره او را به سلول برگردانید!»