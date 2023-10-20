استقلال در نیمه اول مقابل هوادار غافلگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و هوادار از ساعت ۱۸ امروز جمعه ۲۸ مهرماه در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با میزبانی ورزشگاه آزادی در تهران برگزار شد.

این دیدار در نیمه نخست با برتری دو بر یک شاگردان محمود فکری در تیم هوادار به پایان رسید.

صائب محبی (۶) برای هوادار، ایمان سلیمی (۱۷) گل به خودی به سود هوادار و کوین یامگا (۲۳) از روی نقطه پنالتی گلزنان این دیدار بودند.

دست خالی نکونام در حمله و ۳ دفاع برای جبران مافات

جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال امروز سیدحسین حسینی، محمدحسین مرادمند، روزبه چشمی، ایمان سلیمی، کوین یامگا، مهرداد محمدی، سعید مهری، زبیر نیک نفس، جعفر سلمانی، آرش رضاوند و آرمان رمضانی در ترکیب اولیه تیمش قرار داد.

این در حالی است که هنوز قرارداد چند بازیکن استقلال مخصوصاً گوستاوو بلانگو به ثبت نرسیده است تا بتوانند به آبی پوشان پایتخت کمک کنند.

در این دیدار محمود فکری که خود تجریه حضور روی نیمکت استقلال را دارد در تیم هوادار با علیرضا حقیقی، مهدی عبدی، فریبرز گرامی، صائب محبی، مرتضی منصوری، محمد عباسی، ایوب کلانتری، قائم اسلامی خواه، امین قاسمی‌نژاد، امیرحسین پورمحمد، عبدالکریم اسلامی بازی را آغاز کرد.

آغاز طوفانی شاگردان فکری و غافلگیری استقلالی‌ها در نیمه اول

بعد از یک دقیقه سکوت به احترام شهدای غزه، دو تیم بازی را خوب آغاز کردند و از همان ابتدای مسابقه نشان دادند که برای شکست به میدان نیامده‌اند. در ادامه هم دو تیم موقعیت‌های خوبی را یجاد کردند تا به راهی به دروازه هم پیدا کنند. بازیکنان استقلال در میانه های زمین بازی مرتکب خطا شدند که همین مسئله کمک کرد تا شاگردان محمود فکری از این فرصت استفاده لازم را ببرند و در دقیقه ۶ بازی از دفع ناقص سیدحسین حسینی استفاده کرده و گل اول خود را به ثمر برساندند.

در ادامه این بازیکنان استقلال بودند که حمله را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند به گل تساوی برسند اما مدافعان تیم فوتبال هوادار این اجازه را به آنها ندادند تا همچنان دروازه هوادار بسته بماند. در دقیقه ۱۰ بازیکنان استقلال از سمت راست روی دروازه هوادار فشار آوردند اما باز هم توپ از دست رفت تا نتیجه بازی یک بر صفر باقی بماند.

در ادامه شاگردان هوادار از تعلل بازیکنان استقلال استفاده لازم را کردند و با یک پاس کاری دقیق به دروازه آبی‌های پایتخت نزدیک شدند و روی ارسال توپ به سمت دروازه، ایمان سلیمی مدافع استقلال به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا هوادار با ۲ گل از استقلال پیش بیفتد.

شاگردان نکونام که میزبان بودند مقابل هواداران خود ۲ گل از حریف عقب افتاده بودند و باید جبران مافات می‌کردند. همین موضوع آنها را وادار به حمله کرد تا در دقیقه ۲۲ با نفوذ مهرداد محمد در محوطه جریمه هوادار، پور محمد مدافع این تیم به روی این بازیکن خطا کرد تا یک پنالتی به سود آبی‌های پایتخت اعلام شود. این پنالتی را «کوین یامگا» در دقیقه ۲۳ برای استقلال تبدیل به گل کرد تا نتیجه کار ۲ بر یک شود.

در ادامه بازیکنان استقلال که تلاش می‌کردند گل تساوی را به ثمر برسانند صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که ضربه دیدنی مهرداد محمدی را علیرضا حقیقی با یک واکنش زیبا جواب داد تا توپ راهی کرنر شود.

در دقیقه ۳۳ آرمان رمضانی بازیکن استقلال دروازه هوادار را باز کرد ولی داور اعتقاد داشت این گل در شرایط آفساید به ثمر رسیده و به همین دلیل آن را مردود اعلام کرد.

تلاش آبی پوشان پایتخت در ادامه بی نتیجه ماند تا نیمه اول به سود هوادار به پایان برسد.