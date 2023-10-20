گلایه بازیکنان از چمن آزادی/ «بلانکو» با لباس شخصی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و هوادار از هفته ششم لیگ برتر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

حاشیه‌های قبل از این دیدار را در زیر می‌خوانید:

*بانوان هوادار استقلال از ساعت‌ها قبل مقابل ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده تا بتوانند وارد ورزشگاه شده و تیم خود را تشویق کنند. بخشی از طبقه دوم ورزشگاه، جایگاه بانوان است اما آنها نسبت به اینکه چرا باید در طبقه دوم مستقر شوند گلایه داشتند.

*«گوستاو بلانکو» بازیکن استقلال با لباس شخصی همراه با سایر بازیکنان به ورزشگاه آمده است در حالیکه او قرار بود امروز مقابل هوادار به میدان برود.

*بازیکنان دو تیم استقلال و هوادار که برای بازدید چمن وارد زمین شده بودند نسبت به کیفیت چمن ورزشگاه آزادی گلایه مند بودند. آنها اعتقاد دارند این چمن نه در شأن بازی‌های لیگ است و نه در شأن بزرگترین استادیوم ایران که تمام رویدادهای ملی هر سال در آن برگزار می‌شود.

*سیروس دین محمدی، محمود فکری، داریوش شجاعیان و بابک مرادی که سابقه حضور در استقلال و گلزنی برای این تیم را هم دارند، توسط هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفتند. در این میان مرادی و شجاعیان به محض دیدن برخی از بازیکنان استقلال به سمت‌شان رفته و با آنها خوش و بش کردند.

*قرار است قبل از شروع دیدار یک دقیقه سکوت به دلیل شهادت کودکان غزه در ورزشگاه صورت بگیرد.