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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

انجمن خوشنویسان ایران جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد

انجمن خوشنویسان ایران جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد

انجمن خوشنویسان ایران با صدور بیانیه‌ای جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به‌ ویژه بمباران بیمارستان المعمدانی غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن خوشنویسان ایران با صدور بیانیه‌ای جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به ویژه بمباران بیمارستان المعمدانی غزه که به شهادت بیش از یکهزار و ۵۰۰ کودک، زن و مرد بی‌دفاع انجامید را محکوم کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

«باروت سایه بر سر آیینه‌ها کشید

دستی به زخم‌خوردگی سینه‌ها کشید

قتل و کشتار انسان‌ها ناپسند است و ناپسندیده‌تر آنکه جماعتی بی‌دفاع مورد هجوم وحشیانه رژیمی نامشروع قرار گیرند که در آن میان، نقد جان زنان و کودکان معصوم، بازیچه سفاکان قصی‌القلب قرار گیرد.

حمله سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستانی در غزه، دل‌های همه انسان‌های نوع‌دوست را آزرده نمود.

این جنایت هولناک، ناقض حقوق بشر و در تضاد با مفاد کنوانسیون‌های بشردوستانه را محکوم نموده، جهانی عاری از خشونت و جنایت را به‌ویژه برای کودکان آرزومندیم.

هر که او بنهاد ناخوش سنتی

سوی او نفرین رود هر ساعتی»

کد مطلب 5917385

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