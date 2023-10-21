به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مجیدی، مدیر کانون اندیشهپژوهی کودک و نوجوان از انتشار مجموعه نسخه الکترونیکی متن نشستهای علمی تخصصی «زنگ هنر» که سال گذشته به مناسبت هفته ملی کودک با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای مختلف برگزار شد، خبر داد.
مجیدی گفت: در عصر حاضر، خانوادهها نسبت به تربیت فرزندان خویش توجه و دغدغه بیشتری نسبت به گذشته دارند. توسعه فناوری و وجود سبد متنوع محصولات فرهنگی و هنری بهویژه در زمینه دیجیتال و انتقال مفاهیم مثبت و منفی در این محصولات، دغدغه و توجه آنان را بیش از پیش کرده است.
وی در توضیح بیشتر «زنگ هنر» و اهداف آن افزود: نشستهای زنگ هنر، فرصتی برای گفتگو پیرامون فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدرسه است. تجربههای موفق در مدرسه، گویای تعامل فعال مربی و متربی که برآمده از فکر خلاق و نشاط مربّی است.
مجیدی گفت: سال گذشته به مناسبت هفته ملی کودک، نشستهای علمی تخصصی با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای مختلف برگزار شد. هدف از این نشستها، توجه به تأثیرات تربیتی محصولات فرهنگی و هنری بر کودک بود. مدیر کانون اندیشهپژوهی حوزه هنری کودک و نوجوان با بیان اینکه این نشستها در ۵ محور موضوعی برگزار شد، در مورد موضوعات موردنظر گفت: نشستهای علمی تخصصی «زنگ هنر» با محورهای موضوعی «هنر، کودک، تربیت»، «انیمیشن، کودک، تربیت»، «کتاب، کودک، تربیت»، «بازی، کودک، تربیت» و «موسیقی، کودک، تربیت» برگزار شد که نتایج و مباحث مطرحشده در آنها بهصورت نسخه الکترونیک قابل بارگیری و استفاده علاقهمندان است.
مجیدی در مورد چگونگی تهیه و تولید مجموعه «زنگ هنر» افزود: از آنجایی که این نشستها به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، گفتگوهای مطرحشده با استقبال خوب معلمان و والدین از شهرهای مختلف کشور همراه شد تا جایی که فقط از طریق پیامرسان شاد بهطور میانگین در هر نشست حدود ۱۰ هزار نفر حضور داشتند.
وی با بیان اینکه آگاهیبخشی به والدین و مربیان پیرامون پیامدها و نحوه مواجهه با محصولات فرهنگی و هنری در تربیت صحیح کودکان مؤثر واقع خواهد شد، افزود: نحوه استفاده و مواجهه والدین و معلمان با گونههای مختلف محصولات فرهنگی و هنری در ارتباط با کودکان از جمله موضوعاتی بود که در این نشستها به آن اشاره شد. مدیر کانون اندیشهپژوهی حوزه هنری کودک و نوجوان در معرفی بیشتر نسخه الکترونیک کتاب «زنگ هنر» گفت: نشست اول «زنگ هنر» با عنوان و موضوع «هنر، کودک، تربیت» با حضور و ارائه دکتر عباس جواهری که روانشناس و عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران است، برگزار شد. نشست دوم نیز با عنوان و موضوع «انیمیشن، کودک، تربیت» با حضور دکتر افسانه نراقیزاده، کارشناس تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) و پرستو عسگرنجاد، کارشناس و منتقد حوزه انیمیشن برگزار شد. همچنین در نشست سوم «زنگ هنر» با عنوان و موضوع «کتاب، کودک، تربیت» با حضور دکتر فهیمه فداکار، روانشناس و مدرس دانشگاه برگزار شد.
مجیدی در پایان گفت: در نشست چهارم «زنگ هنر» که با عنوان و موضوع «بازی، کودک، تربیت» برگزار شد با حضور دکتر سعید مدرسی، پژوهشگر و کارشناس تربیتی و حامد تأملی، کارشناس حوزه بازی و سرگرمی میزبان علاقهمندان بودیم. در نشست پنجم و پایانی هم به موضوع «موسیقی، کودک، تربیت» با حضور بهرام دهقانیار، موسیقیدان و آهنگساز و میلاد عرفان پور، شاعر و کارشناس ادبیات پرداختیم.
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