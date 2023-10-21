متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش، مرکز آمار ایران، با اعلام گزارش «شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران»، به «توقف ۸ ماهه» انتشار یکی از مهمترین گزارش‌های آماری اقتصادی، پایان داد. براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به ۷۷ میلیون تومان در مترمربع رسیده که ۷۹ درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد.

شاخص قیمت مسکن که مرکز آمار اعلام می‌کند، دارای دو نوع میانگین قیمت است؛ حسابی و وزنی. میانگین حسابی تقریباً هم سطح قیمت‌هایی است که بانک مرکزی تا دی ماه سال گذشته به شکل ماهانه، از نبض قیمت مسکن تهران، گزارش می‌کرد.

مرکز آمار، میانگین وزنی قیمت مسکن در تهران را بر اساس محاسباتی مرتبط با شاخص هدانیک، برآورد و اعلام می‌کند که خلاصه این روش محاسبه آن است که «وزن معاملاتی مناطق ۲۲ گانه» در محاسبه قیمت میانگین لحاظ می‌شود و از طرفی، اثر فاکتورهایی همچون «سن بنا» و «متراژ» که بر سطح قیمت آپارتمان تأثیر بالابرنده یا پایین برنده دارند، در میانگین وزنی، حذف می‌شوند.

میانگین وزنی قیمت مسکن در تهران در شهریور امسال به ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.