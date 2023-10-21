برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در دستور کار مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ویشکایی بعد از ظهر شنبه در رزمایش شرکت گاز گیلان که در راستای پدافند غیر عامل برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی برای مواجه با آن بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به مانور شرکت گاز گیلان افزود: ما زمانی موفق می‌شویم که بتوانیم اقدامات این چنینی را در دستور کار خود داشته و محاسن و معایب را در رزمایش‌ها و مانورها ببینیم.

ویشکایی با تاکید بر اینکه نقاط ضعف را باید آسیب شناسی کنیم، ادامه داد: در آستانه هفته نکوداشت پدافند غیرعامل قرار داریم و این هفته فرصتی برای فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص این مهم است.

ویشکایی خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی، رزمایش و برنامه‌های فرهنگی در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل شد و تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی آموزش فرهنگ پدافند غیرعامل را در هفته پدافند غیرعامل در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که دشمن بر روی آن مانور می‌دهد ایجاد نا رضایتی در بیت مردم است، ادامه داد: مدیران حفاظت از زیرساخت‌ها را مورد توجه قرار داده و همکاران خود را از تهدیدات دشمن با خبر کنند.