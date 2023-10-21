  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

با حمایت صندوق نوآوری صورت می گیرد؛

حضور دانش‌بنیان‌های ایرانی در نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان

حضور دانش‌بنیان‌های ایرانی در نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ازبکستان از روز چهارشنبه، سوم آبان ماه در شهر تاشکند برگزار می‌شود و در این نمایشگاه پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان (UzStroyExpo ۲۰۲۳)، سیستم‌های گرمایشی و تهویه مطبوع از سوم تا پنجم آبان ماه ۱۴۰۲ در شهر تاشکند برگزار می‌شود.

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این نمایشگاه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شده و میزبان ۱۵ شرکت دانش‌بنیان خواهد بود که توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را در حوزه صنعت ساختمان، سیستم‌های گرمایشی و تهویه مطبوع در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های ‌خارجی و نیز حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.

کد مطلب 5917863
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها