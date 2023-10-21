به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان (UzStroyExpo ۲۰۲۳)، سیستم‌های گرمایشی و تهویه مطبوع از سوم تا پنجم آبان ماه ۱۴۰۲ در شهر تاشکند برگزار می‌شود.

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این نمایشگاه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شده و میزبان ۱۵ شرکت دانش‌بنیان خواهد بود که توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را در حوزه صنعت ساختمان، سیستم‌های گرمایشی و تهویه مطبوع در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های ‌خارجی و نیز حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.