به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور روز شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ گفت: در روز سوم ثبت نام نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۲ هزار و ۲۹۶ نفر نام نویسی کردند که در مجموع این سه روز، تعداد ثبت نامکنندکان به ۳ هزار و ۹۰۹ نفر رسید.
ثبتنام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در سومین روز، همچنان ادامه دارد که داوطلبان باید گواهی پنج سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضائی که از دستگاهها دریافت کردند را بارگذاری کرده و عدم بارگذاری این گواهیها، به منظور انصراف یا عدم تکمیل فرم است. همچنین لازم است گواهی لازم برای حساب غیر تجاری از بانک اخذ شود.
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهر از ساعت ۸ تا ۱۸ به مدت یک هفته تا سوم آبان فرصت دارند از طریق پنجره واحد انتخابات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir به صورت برخط نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و گواهیهای مورد نیاز اقدام کنند.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار میشود.
پیش از این و در مرحله پیشثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود ۴۹ هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به ۲۹۰ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برای هر صندلی کرسی، ۱۶۸ نفر نامنویسی کردهاند.
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