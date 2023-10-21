منابع آبی خوزستان باید به درستی مدیریت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی در خوزستان بیان کرد: سازگاری با کم آبی برای حمایت از معیشت و تأمین امنیت غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است اما با این حال، نوع و میزان راهبردهای سازگاری در مناطق و بسترهای اجتماعی - اقتصادی و اگرواکولوژیکی آنان متفاوت است.

وی افزود: از ابتدای دولت تا کنون در قالب این کارگروه مصوبات و اقدامات قابل توجه‌ای در شناسایی و طبقه‌بندی روش‌های سازگاری مبتنی بر داده‌های تجربی و طراحی و اجرای مشوق‌ها، قوانین و یا اصلاحات نهادی انجام گرفته و می‌طلبد در شناسایی انواع روش‌های سازگاری با تنش‌های آبی با استفاده از روش کیفی نظریه بنیانی انجام شود.

خانچی به مدیریت آب در خوزستان در حوزه کشاورزی در تابستان گذشته اشاره کرد و افزود: با رهاسازی و مدیریت انجام شده در تابستان سال گذشته و برگزاری مستمر و پایش آب حوزه‌های کرخه و کارون تابستانی بدون تنش و مشکل خاص سپری شد.

وی به مصوبه دولت در سفر دوم در خصوص احیای کانال‌های توانا و سلمان در خوزستان اشاره کرد و افزود: در حوزه انتقال آب بین حوزه‌ای در سفر دوم نیز توجه ویژه به این موضوع شده که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد احیا و رونق در پایین دست کرخه باشیم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به الگوهای پیش بینی بارندگی در سال جاری در خوزستان گفت: امید است با مدیریت صحیح حوزه‌های آب‌خیز استان سالی بدون تنش و کم آبی سپری شود.