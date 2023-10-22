سازشکاران با اسرائیل خائنند/جهان اسلام هژمونی غرب را ریشه کن کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «آلکساندر دوگین» اندیشمند و تحلیلگر روسی در اظهاراتی با توصیف کشورهای اسلامی حامی برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی به خیانت پیشگی ضد اسلام و بشریت خواستار قیام یکپارچه جهان اسلام در ریشه کنی هژمونی غربی ضد مسلمانان برای همیشه شد.

اندیشمند مطرح روس با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی که همچنان در سودای واسطه گری و در تکاپوی حل و فصل منازعه اسرائیل با فلسطینند، اعلام کرد که آنان خیانتکاران به اسلام و انسانیت هستند.

اندیشمند سرشناس روس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: «جهان اسلام به وحدت و همبستگی نیاز دارد، نه مسکن‌های التیام بخش موقت که پیشتر وحدت اسلامی را تضعیف کرده‌اند.»

دوگین تاکید کرد: «جهان اسلام باید قدرتمند باقی بماند و باید قطبی در جهان چند قطبی ایجاد کند و برای یکبار برای همیشه، هژمونی غربی ریشه کن کند.»

وی ادامه داد: «جو بایدن تمام ثقل سیاسی خود را روی نظم نوین جهانی متمرکز کرده است و ما نیز رویارویی را می‌پذیریم. اجازه دهید مقاومت کنیم چرا که ما نیز به یک جایگزین نیاز داریم و تغییر ممکن است.»

پیام وحدت بخش آلکساندر دوگین در شرایطی به آزادگان جهان اسلام مطرح گردید که همزمان نشستی با حضور حکام کشورهای غربی، عربی اسرائیلی به میزبانی قاهره و بدون حضور نمایندگان واقعی ملت فلسطین با هدف نجات رژیم صهیونیستی از باتلاق غزه و با پوشش همه جانبه رسانه‌ای و مخالف حامیان غزه بدون اجماع و بیانیه‌ای شنبه شب پایان یافت.