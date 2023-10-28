استقرار بیش از هزار نظامی آلمانی در غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پراودا، آلمان آماده استقرار بیش از ۱۰۰۰ نیرو در غرب آسیا شده است.

بر این اساس، آلمان برای کمک به تخلیه احتمالی شهروندان این کشور از اراضی اشغالی فلسطین آماده است تا بیش از ۱۰۰۰ نظامی «بوندسوره» (Bundeswehr) را به غرب آسیا اعزام کند.

بر اساس اعلام این رسانه، اکثر نیروهای آلمانی مستقر در غرب آسیا در حال حاضر در قبرس در حالت آماده باش هستند.

ارتش آلمان در این خصوص اعلام کرد که در صورت لزوم آماده استقرار فوری است و نمی‌توان پیش بینی کرد که درگیری ها چگونه گسترش می‌ یابد.

واحدهای مرتبط با نیروهای ویژه نیروی دریایی آلمان نی زدر حالت آماده باش هستند و فرماندهی نیروهای ویژه به اردن منتقل شده است.

وزارت دفاع آلمان هفته گذشته با بیان اینکه توان خود را برای پاسخ در منطقه تقویت خواهد کرد، اعلام کرد که استقرار نیروها با هدف افزایش توان فرماندهی، کنترل و برنامه ریزی ارتش درباره تخلیه احتمالی صورت می‌گیرد.