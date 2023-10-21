رایزنی اردوغان و دبیرکل ناتو با محوریت «غزه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز شنبه طی تماس تلفنی در مورد تحولات اخیر در غزه رایزنی کردند.

به گزارش مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، طرفین در این رایزنی تلفنی درباره وضعیت اخیر در غزه، جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر و کمک‌ های بشردوستانه گفتگو کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در این رایزنی تلفنی خطاب به دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفت: نگرش کشورهای غربی باعث افزایش نقض حقوق بشر در غزه شده است.

اردوغان با تاکید بر اینکه عدم تلاش کشورها برای توقف اشغالگران قدس عواقب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: غرب و افکار عمومی جهان باید هر چه سریع تر برای پایان دادن به فجایع انسانی که در مقابل چشمان ما رخ داده و نادیده گرفته می‌ شود، اقدام کنند.

گردان‌ های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس صبح روز هفتم اکتبر حمله همه جانبه ای موسوم به «طوفان الاقصی» را به اشغالگران قدس آغاز کرد.

مقامات فلسطین اعلام کردند که تازه‌ ترین آمارها نشان می‌ دهد که شمار شهدا و مجروحان فلسطینی در حملات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به ۴۳۸۵ نفر افزایش یافته که از این تعداد ۱۷۵۶ نفر از انها کودک و ۹۷۶ نفر هم زن هستند.