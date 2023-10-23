اعلام آخرین فرصت دانشجویان علوم پزشکی برای پرداخت هزینه انصراف

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ای که از سوی کاظم قهرمان زاده رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است، موضوع شرایط دانشجویان برای پرداخت هزینه انصراف از تحصیل اعلام شده است.

در این نامه آمده است: «با عنایت به موضوع ساماندهی ایفای تعهدات و در نظر گرفتن هزینه‌های آموزشی و پژوهشی و امکانات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور بر اساس سرانه سالیانه تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و به منظور رفع ابهامات مربوط به پرداخت هزینه‌ها در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به پیوست نامه شماره ۵۰۰/۵۵۹۴/ د معاون آموزشی جهت اجرا از تاریخ اول آبان ۱۴۰۲ با توجه به نکات زیر ابلاغ می‌شود:

۱. مبنای محاسبه خسارت و هزینه‌های ناظر به انصراف و اخراج کلیه دانشجویان از تاریخ اول آبان ۱۴۰۲ مطابق مبالغ اعلام شده در نامه فوق الذکر و به صورت سالیانه است.

۲. دانشجویانی که تا قبل از تاریخ اول آبان ۱۴۰۲ نسبت به ارائه درخواست، تکمیل پرونده انصراف اقدام کرده و نسبت و صرفاً منتظر تایید نهایی جهت پرداخت مبلغ بودند، امکان پرداخت خسارت انصرافی با مبالغ قبلی را خواهند داشت.

۳. دانشجویانی که صرفاً در دانشگاه ثبت نام کرده و انتخاب واحد نکرده‌اند و همچنین دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده کرده‌اند، مشمول پرداخت خسارت نمی‌شوند.

۴. دانشجویانی که ثبت نام و انتخاب واحد کرده‌اند ولی در کلاس درس حضور نداشتند، مشمول پرداخت شهریه ثابت (معادل ۲۰ درصد هزینه کل یک نیمسال) هستند.

۵. نیمسال‌هایی که دانشجو از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده کرده‌اند، مشمول پرداخت هزینه خسارت انصراف به میزان شهریه ثابت هستند.»