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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

مراسم جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) هیأت‌ کجا برویم؟

مراسم جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) هیأت‌ کجا برویم؟

همزمان با فرارسیدن هشتم ماه ربیع‌الثانی سالروز میلاد امام حسن عسکری (ع) پدر امام زمان (عج)، اماکن متبرکه، هیأت‌های مذهبی و مساجد مجالس جشن و شادی برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هشتم ماه ربیع‌الثانی سالروز میلاد امام حسن عسکری (ع) پدر امام زمان (عج)، اماکن متبرکه، هیأت‌های مذهبی و مساجد مجالس جشن و شادی اعلام کردند.

برنامه تعدادی از این هیئات به شرح زیر است:

* مسجد مقدس جمکران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی

مولودی‌خوانی سیدعلی حسینی نژاد

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از نماز مغرب

* مسجد حضرت امیر (ع)

پیش‌منبرخوانی: حسین ارضی

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی‌تهرانی

مولودی‌خوانی: محمد کمیل

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از ایستگاه مترو کارگر

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام شریفیان

مولودی‌خوانی: ابوذر بی وکافی

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

* هیأت رزمندگان غرب تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مولودی‌خوانی: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان آزادی، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

* هیأت ریحانةالنبی (س)

پیش‌منبرخوانی: حاج اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مولودی‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از ساعت ۲۱

نشانی: میدان تجریش، مسجد گیاهی

* هیأت قمر بنی‌هاشم (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام علی‌پناه

مولودی‌خوانی: سیدهادی هاشمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بزرگراه ارتش، شهرک ابوذر، حسینیه قمر بنی‌هاشم (ع)

* هیأت حر المصائب

سخنران: حجت‌الاسلام سیدرضا جعفری

شعرخوانی: محمد زارعی

مولودی‌خوانی: جواد حیدری

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۱۹

نشانی: میدان قیام، بلوار قیام، بین مهاجری و منفرد، پلاک ۳

* مهدیه بزرگ اصفهان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی فقیه امامی

مولودی‌خوانی: محمد فصولی، امیر کرمانشاهی، سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: چهارراه عسکریه

* هیأت سائلین امیرالمومنین (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام امیرحسین ابراهیم

مولودی‌خوانی: سروش برگ‌نیل

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: بلوار فردوس، خیابان سلیمی جهرمی، حسینیه مسجد امام حسن عسکری

* هیأت بیت‌العباس (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مولودی‌خوانی: حامد خمسه

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، کوچه شهید امیر اسماعیل ثانی

* هیأت مکتب‌الزهرا (س) شهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی بنیانیان

مولودی‌خوانی: جواد حیدری و ابراهیم زیادزاده

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۲۱

نشانی: بزرگراه شهید همت غرب، ورودی شهران، کوچه لاله، مکتب‌الزهرا (س)

* هیأت ثارالله (ع) ساری

سخنران: حجت‌الاسلام رضاپور

مولودی‌خوانی: علی علیپور و عمار رضایی

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ساری، خیابان مازیار، انتهای مازیار ۸، بیت پدر شهید احمد صالحی مله

* هیأت کربلایی‌های مقیم مرکز

مولودی‌خوانی: احمد زمانی و سیدمحمد ترکان

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از نماز ظهر

نشانی: چهارراه گلوبندک، حسینیه کربلایی‌ها

* فاطمیه تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی گودرزی

مولودی‌خوانی: تقی قربانی، مهدی معینی، علیرضا معینی و حسین عباسی

زمان: زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی

* هیأت مکتب‌الزینب (س)

مولودی‌خوانی: سیدمحمد ترکان، محمد باغکی، مصطفی انصاری، رضا رستگاران، محمدمهدی آخوند

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۱۹

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، قبل از پل ری، کوچه تهرانی نژاد (حاج ابوالفتح)، کوچه ناصر کریمی (ناصری)

* هیأت یا زهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدرضا جعفری

مولودی‌خوانی: حسن حسین‌خانی

زمان: سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: مهرآباد جنوبی، خیابان گزلخو، خیابان میرقادری

* هیأت مکتب‌الصادق (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحمید میرباقری

مولودی‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر

* هیأت موج‌الحسن (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام فتحعلی‌زاده

مولودی‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از نماز مغرب

نشانی: میدان فلسطین، بعد از تقاطع بزرگمهر

* هیأت ثارالله

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمهدی منصوری

مولودی‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از نماز مغرب

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* مسجد فاطمةالزهرا (س)

مولودی‌خوانی: امیر ولی‌زاده

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از نماز مغرب

نشانی: تهرانپارس، ضلع جنوب غربی میدان شاهد (پروین)

* هیأت حضرت قاسم بن الحسن (ع) مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام مرتضی عبداللهی

مولودی‌خوانی: مرتضی لقمانی

زمان: دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مشهد، فکوری ۱۷، انتهای لاله ۱۴

کد مطلب 5919779
فاطمه علی آبادی

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