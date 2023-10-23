به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، کلمنت بوون (Clement Beaune) وزیر حمل و نقل فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد که در ۳ روز گذشته بیش از ۶۰ تهدید بمب گذاری به فرودگاه های مختلف در سراسر کشورش ارسال شده است.

وزیر حمل و نقل فرانسه در این خصوص ادامه داد که از این بیش از ۶۰ تهدید بمب گذاری، ۴۴ مورد به عملیات تخلیه منتهی شد.

شبکه تلویزیونی فرانسوی BFMTV فرانسه نیز در این ارتباط گزارش داد که مقامات فرانسوی ۶۴ مورد تحقیق و تفحص در مورد تهدیدات ساختگی بمب را آغاز کرده اند.

کلمنت بوون وزیر حمل و نقل فرانسه در ادامه خاطر نشان کرد که در همین حال، امنیت در ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها تقویت خواهد شد.

این در حالیست که در هفته های گذشته اعلام شده بود که تهدید به بمب گذاری موزه «لوور» واقع در فرانسه را تعطیل کرد. یک منبع پلیس فرانسه در این خصوص خبر داه بود که موزه لوور به دلیل دریافت پیام‌ هایی تهدیدآمیز مبنی بر بمب گذاری، تعطیل شده و حدود ۳ هزار نفر از بازدیدکنندگان این موزه به دلیل تهدید بمب گذاری تخلیه شدند.

رسانه‌ های فرانسوی در این باره اعلام کردند که حدود ۳ هزار نفر بازدید کننده پس از دریافت گزارش‌ هایی مبنی بر وجود بمب، به دلیل تهدید بمب گذاری تخلیه شدند.