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۲ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۶

هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا

صدرنشینی اینتر با پیروزی خانگی/ بایرن مونیخ ۹ امتیازی شد

صدرنشینی اینتر با پیروزی خانگی/ بایرن مونیخ ۹ امتیازی شد

هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی تیم‌های اینتر و بایرن مونیخ پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد.

در نخستین مسابقه که از گروه A برگزار شد تیم فوتبال بایرن مونیخ موفق شد در ترکیه تیم گالاتاسرای را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد.

برای بایرن مونیخ در این مسابقه کینگزلی کومان در دقیقه ۸، هری کین در دقیقه ۷۳ و جمال موسیالا در دقیقه ۷۹ گلزنی کردند و تک گل گالاتاسرای را مائورو ایکاردی در دقیقه ۳۰ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

بایرن مونیخ با این پیروزی ۹ امتیازی شد و مسیر صعود به مرحله بعد را هموار کرد.

در گروه D هم اینتر موفق شد در یک بازی خانگی با نتیجه ۲ بر یک و با گل‌های هاکان اوغلو و لائوتارو مارتینز در دقایق ۶۴ و ۷۶ مقابل سالزبورگ به برتری برسد. تک گل سالزبورگ در این مسابقه را اسکار گلوخ در دقیقه ۵۷ به ثمر رساند.

در این گروه اینتر با هفت امتیاز به صدر جدول رفت و سالزبورگ با سه امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

دیگر مسابقات امشب لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز شده است.

کد مطلب 5921052

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