به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: از این تعداد، ۴۹۷ نفر شامل ۹۱ درصد مرد و ۵۲ نفر شامل ۹ درصد کل ثبت نامی ها تاکنون زن هستند.

وی اضافه کرد: در روز ششم ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی، ۲۰۷ نفر موفق به ثبت نام شدند که ۱۸۴ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بودند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی اظهار کرد: روند ثبت نام نهایی و قطعی داوطلبان حضور در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۱۸ امروز، چهارشنبه ادامه دارد و این مهلت قابل تمدید نیست.

ابراهیمی ادامه داد: داوطلبان می‌توانند تا ساعت ۶ بعدازظهر امروز با مراجعه به سامانه مربوطه نام نویسی داشته باشند.

داوطلبان باید گواهی پنج سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضائی که از دستگاه‌ها دریافت کرده‌اند را بارگذاری کرده و عدم بارگذاری این گواهی‌ها، به منظور انصراف یا عدم تکمیل فرم است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.