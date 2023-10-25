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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

معاون استاندار گیلان:

دشمن به دنبال سلب آرامش و آزادی در منطقه است

دشمن به دنبال سلب آرامش و آزادی در منطقه است

رشت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا و اسراییل گفت: دشمن به دنبال سلب آرامش و آزادی در منطقه به ویژه غزه و فلسطین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی پیش از ظهر چهارشنبه در ویژه برنامه آغاز هفته پدافند غیر عامل در گلزار شهدای رشت با اشاره سخنی از افلاطون مبنی بر اینکه «اگر صلح می‌خواهی برای جنگ آماده شو» اظهار کرد: مقام معظم رهبری نیز در اهمیت پدافند غیر عامل بیان داشتند کسانی که در این عرصه پدافند غیر عامل را به درستی درک کنند باید بسیجی وار جهادی اقدام کنند.

جلایی ادامه داد: پدافند غیرعامل موضوع بسیار مهم و حیاتی جامعه است که به اقتدار و امنیت کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به تنگ نظری‌ها و کینه توزی های دشمنان علیه نظام اسلامی، افزود: تقویت پدافند غیرعامل جلوی قدرت نمایی دشمن را در بخش‌های مختلف می‌گیرد.

سرپرست معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا و اسراییل در منطقه بیان کرد: دشمن دنبال سلب آرامش و آزادی در منطقه بویژه غزه و فلسطین است.

جلایی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در بخش‌های مختلف، اضافه کرد: پدافند غیرعامل معادل آمادگی در مقابل بحران‌ها و تهدیدها است.

کد مطلب 5921456

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