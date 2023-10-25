مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه در میدان فلسطین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه مقاوم از سوی ستاد مرکزی اربعین و مواکب اربعینی و کمیته‌های فرهنگی و آموزشی و مشارکت‌های مردمی برگزار می‌شود.

این مراسم امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور شخصیت‌های داخلی و خارجی و مردم تهران برگزار خواهد شد.

احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان سخنران این مراسم خواهد بود و همچنین سید مصطفی حسینی و محسن قاسمی از قاریان بین المللی کشور نیز در این مراسم به قرائت کلام الله خواهند پرداخت.

سید علی سادات رضوی به مدح و منقبت خوانی و آقایان میلاد عرفان پور و محمد اسدی نیز به شعر خوانی می‌پردازند.

ستاد مرکزی اربعین و موکب‌های اربعینی به همراه کمیته‌های فرهنگی و آموزشی و مشارکت‌های مردمی اربعین در این مراسم همراه خواهند بود.