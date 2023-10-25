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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

از سوی ستاد مرکزی اربعین؛

مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه در میدان فلسطین برگزار می شود

مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه در میدان فلسطین برگزار می شود

مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه مقاوم از سوی ستاد مرکزی اربعین و مواکب اربعینی و کمیته های فرهنگی و آموزشی و مشارکت های مردمی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه مقاوم از سوی ستاد مرکزی اربعین و مواکب اربعینی و کمیته‌های فرهنگی و آموزشی و مشارکت‌های مردمی برگزار می‌شود.

این مراسم امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور شخصیت‌های داخلی و خارجی و مردم تهران برگزار خواهد شد.

احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان سخنران این مراسم خواهد بود و همچنین سید مصطفی حسینی و محسن قاسمی از قاریان بین المللی کشور نیز در این مراسم به قرائت کلام الله خواهند پرداخت.

سید علی سادات رضوی به مدح و منقبت خوانی و آقایان میلاد عرفان پور و محمد اسدی نیز به شعر خوانی می‌پردازند.

ستاد مرکزی اربعین و موکب‌های اربعینی به همراه کمیته‌های فرهنگی و آموزشی و مشارکت‌های مردمی اربعین در این مراسم همراه خواهند بود.

مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم غزه در میدان فلسطین برگزار می شود

کد مطلب 5921531

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