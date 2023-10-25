ضرورت تغییر الگوی کشت از گندم به دانه های روغنی کاملینا در جهرم

حسن زمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل کشت از کشاورزان شهرستان جهرم خواست در سال زراعی جاری کاشت گیاهان روغنی کاملینا و کلزا را جایگزین گندم و جو کنند.

وی با توجه به پیش بینی وضعیت هواشناسی و تغییرات جوی تأکید کرد کشاورزان هر چه سریع‌تر نسبت به کاشت این دو گیاه روغنی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه دانه‌های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان هستند، گفت: کاملینا گیاهی ناشناخته، کم توقع و استراتژیک برای کاهش واردات روغن است که با توجه به تشدید خشکسالی‌های اخیر نقش بسیار مهمی در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم ادامه داد: معرفی این گیاه می‌تواند گامی مؤثر در اقتصادی کردن کشاورزی، ایجاد اشتغال جدید و پایدار باشد.

وی همچنین گفت: روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار است و جایگزین مناسبی برای مصرف روغن روزانه می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم در پایان از همه کشاورزان خواست هرچه سریع‌تر جهت اخذ قرارداد کاشت کاملینا و کلزا دیم و یا آبی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.