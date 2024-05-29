به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آلبرت رودی برنده ۲ جایزه اسکار برای تهیه‌کنندگی «پدرخوانده» و «عزیز میلیون دلاری» در لس‌آنجلس درگذشت. رودی که از خالقان «قهرمانان هوگان» و «واکر، تگزاس رنجر» نیز بود، ۹۴ سال سن داشت.

پس از موفقیت کمدی «قهرمانان هوگان»، رودی تهیه کنندگی «فاوس کوچولو و هالسی بزرگ» و «ساختن آن» را انجام داد و سپس تهیه کننده فیلم «پدرخوانده» فرانسیس فورد کاپولا شد که نامزد ۱۱ جایزه اسکار شد.

آل پاچینو در بیانیه‌ای گفت: رودی در تمام مدت فیلم «پدرخوانده» برای من شخصیتی زیبا بود. حتی وقتی آنها من را نمی‌خواستند، او مرا می‌خواست. او در زمانی که بیش از هر چیزی به آن نیاز داشتم این باور را به من هدیه داد و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.

او با کلینت ایستوود هم کار کرد و تهیه کننده فیلم برنده اسکار «عزیز میلیون دلاری» در سال ۲۰۰۴ شد و بعد از آن هم در سال ۲۰۲۱ فیلم دیگر او «گریه کن ماچو» را ساخت.

ایستوود نیز در بیانیه‌ای از رودی یاد کرد و گفت: او دوست بزرگ من بود و من عمیقاً دلم برایش تنگ خواهد شد.

هیلاری سوانک بازیگر «عزیز میلیون دلاری» هم با گرامیداشت یاد او گفت: بهترین زمان کار با ال بود. او در یاد من و همه یک افسانه خواهد ماند.

از دیگر فیلم‌های او می‌توان به «طولانی‌ترین فاصله»، «ماتیلدا»، «وداع با پادشاه»، «کفش دوزک»، «مین ماشین»، «زندانیان بهشت»، «لسیتر» و «سابوتاژ» اشاره کرد.

دکستر فلچر کارگردان سریال «پیشنهاد» که رودی با دخترش الکساندرا تهیه کننده آن بود، گفت: آل واقعاً یکی از بزرگان هالیوود بود. یکی از آخرین موهیکان‌ها که فیلم‌های فوق‌العاده‌ای خلق کرد که هنوز هم تا به امروز تاثیر می‌گذارد و الهام‌بخش است. او از آغاز فروتن بود و تا بالاترین افتخارهای هالیوود رسید.

رودی در مونترال متولد و در شهر نیویورک بزرگ شد و در رشته معماری تحصیل کرده بود.

وی در طول دوران حرفه‌ای خود، ۲ جایزه سزار فرانسه، ۲ جایزه دیوید دی دوناتلو ایتالیا و جایزه فیلمنامه‌نویس USC را دریافت کرد. او جایزه یک عمر دستاورد جشنواره فیلم شانگهای را گرفت و در سال ۲۰۰۷ رییس هیات داوران جشنواره فیلم زوریخ بود.

به گفته خانواده وی، از آخرین کلمات وی این بود: بازی تمام شد، اما ما بازی را بردیم.