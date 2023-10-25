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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

جزییات برنامه هفتم توسعه؛

سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی ایجاد می‌شود

سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی ایجاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور را موظف به ایجاد سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (چهارشنبه سوم آبان ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الف ماده ۱۱۵ این لایحه به موافقت کردند.

به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

کد مطلب 5921738
زهرا علیدادی

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