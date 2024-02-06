به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، عباس محمدیان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬ گفت: ارایه خدمات به انسان‌رسانه‌ها و کانال‌های تبلیغاتی برای ساماندهی فعالان تبلیغاتی فضای مجازی در سامانه الکترونیک تبلیغات کلید خورد. در‬ این‬ طرح‬ ‬کانال‌ها و انسان‌رسانه‌های فعال تبلیغاتی با بیش از ۵ هزار نفر دنبال‌کننده، بر اساس مقررات عمومی و اختصاصی و به منظور حفظ حقوق مخاطبان، شناسایی و اطلاعات آن‌ها ثبت می‌‏شود.

وی افزود: در طرح‬ ارایه خدمات به انسان‌رسانه‌ها و کانال‌های تبلیغاتی به منظور حفظ حریم قانونی افراد و انجام مناسب امور تبلیغاتی در فضای مجازی و در راستای وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار گرفته و در گام نخست از تمامی فعالان این حوزه اعم از پیام‏‌رسان‏‌ها، سکوها، واسطه‏‌های تبلیغاتی و سایر دست‏اندرکاران این حوزه خواسته شده است مجوز فعالیت‏‌های تبلیغاتی خود را اخذ و در چارچوب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور فعالیت کنند.

مدیر کل تبلیغات و اطلاع‏‌رسانی وزارت ارشاد با اشاره به لزوم و تبعیت تمامی تولیدکننده‏‌ها، واسطه‏‌ها و رسانه‏‌های تبلیغاتی از قانون گفت: محتوای تبلیغات تجاری مطابق با مقررات عمومی و سیاست‏‌ها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبیین و تنظیم شده و نظارت بر حسن انجام آن نیز از مسیر همراهی و هم‌‏افزایی با فعالان این حوزه میسر خواهد شد. در همین ارتباط، نشست‏‌های تخصصی با فعالان و ذی‏نفعان این حوزه برگزار می‌شود.

محمدیان گفت: ساز و کار و زیرساخت‏‌های لازم برای ثبت انسان‌رسانه‌ها و کانال‌های بالای ۵ هزار دنبال‏‌کننده تبلیغاتی در سامانه الکترونیک تبلیغات فراهم شده و خدمات لازم به این افراد تنها با ثبت مشخصات و به صورت آنی، انجام‏‌پذیر شده است. در طرح ارائه خدمات به انسان‌رسانه‌ها و کانال‌های تبلیغاتی، پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی با هم تفاوت ندارند و هر فعال تبلیغاتی در هر یک از بسترها و شبکه‌های اجتماعی مشمول این طرح خواهد شد.