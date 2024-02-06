به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ارایه خدمات به انسانرسانهها و کانالهای تبلیغاتی برای ساماندهی فعالان تبلیغاتی فضای مجازی در سامانه الکترونیک تبلیغات کلید خورد. در این طرح کانالها و انسانرسانههای فعال تبلیغاتی با بیش از ۵ هزار نفر دنبالکننده، بر اساس مقررات عمومی و اختصاصی و به منظور حفظ حقوق مخاطبان، شناسایی و اطلاعات آنها ثبت میشود.
وی افزود: در طرح ارایه خدمات به انسانرسانهها و کانالهای تبلیغاتی به منظور حفظ حریم قانونی افراد و انجام مناسب امور تبلیغاتی در فضای مجازی و در راستای وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار گرفته و در گام نخست از تمامی فعالان این حوزه اعم از پیامرسانها، سکوها، واسطههای تبلیغاتی و سایر دستاندرکاران این حوزه خواسته شده است مجوز فعالیتهای تبلیغاتی خود را اخذ و در چارچوب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور فعالیت کنند.
مدیر کل تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت ارشاد با اشاره به لزوم و تبعیت تمامی تولیدکنندهها، واسطهها و رسانههای تبلیغاتی از قانون گفت: محتوای تبلیغات تجاری مطابق با مقررات عمومی و سیاستها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبیین و تنظیم شده و نظارت بر حسن انجام آن نیز از مسیر همراهی و همافزایی با فعالان این حوزه میسر خواهد شد. در همین ارتباط، نشستهای تخصصی با فعالان و ذینفعان این حوزه برگزار میشود.
محمدیان گفت: ساز و کار و زیرساختهای لازم برای ثبت انسانرسانهها و کانالهای بالای ۵ هزار دنبالکننده تبلیغاتی در سامانه الکترونیک تبلیغات فراهم شده و خدمات لازم به این افراد تنها با ثبت مشخصات و به صورت آنی، انجامپذیر شده است. در طرح ارائه خدمات به انسانرسانهها و کانالهای تبلیغاتی، پیامرسانهای خارجی و داخلی با هم تفاوت ندارند و هر فعال تبلیغاتی در هر یک از بسترها و شبکههای اجتماعی مشمول این طرح خواهد شد.
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