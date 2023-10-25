۹ نفر از عاملان درگیری خیابانی در تالش بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه اقدامات و رفتارهای اراذل و اوباش سبب تشویش اذهان عمومی و القا حس ناامنی و منجر به نارضایتی مردم در جامعه می‌شود، اظهار کرد: تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد این افراد نظم و امنیت جامعه و آسایش و آرامش مردم را برهم بزنند.

وی گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی توسط چند نفر در میدان نماز شهرستان تالش، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعلامی اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه با حضور پلیس در آدرس مکان مورد نظر و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، ۹ نفر از اراذل و اوباش به علت برخی اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده‌اند، افزود: متهمان که قصد متواری شدن را داشتند توسط پلیس دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام انتظامی از انتقال ۴ نفر مصدوم این نزاع به بیمارستان و کشف ۳ تیغه سلاح سرد خبر داد و بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند و روانه زندان شدند.

سردار حسن‌پور تصریح کرد: پلیس برای برقراری نظم و امنیت و ارتقا احساس آرامش در بین مردم به طور قاطع و قانونی با افراد شرور برخورد می‌کند.