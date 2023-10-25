  1. استانها
  2. تهران
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

مراسم مردمی بزرگداشت شهید «آرمان علی وردی» در تهران برگزار می‌شود

مراسم مردمی بزرگداشت شهید «آرمان علی وردی» در تهران برگزار می‌شود

تهران- معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری مراسم مردمی بزرگداشت شهید «آرمان علی وردی» در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم مردمی بزرگداشت شهید «آرمان علی وردی» در تهران خبر داد و اظهار کرد: اولین مراسم مردمی بزرگداشت شهید والامقام «آرمان علی وردی» در تاریخ چهارم آبان ماه، ساعت ١٨ در حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها واقع در میدان سپاه، خیابان پادگان ولی عصر برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم دوم در تاریخ پنجم آبان ماه، ساعت ١۵ در شهرک اکباتان، خیابان ورزش، مقتل شهید خبر داد و عنوان کرد: سومین مراسم نیز در تاریخ پنجم آبان ماه، از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام علی علیه السلام واقع در شهران برپا می‌شود.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه از عموم مردم فهیم و ولایت مدار تهران دعوت کرد به منظور ارج نهادن به مقام والای آن شهید و شهادت و تجدید میثاق با شهدا، بالاخص شهدای امنیت در این مراسم حضور به رسانند.‌

محمودی با بیان اینکه شهدا، شمع محفل بشریت هستند گفت: آنان با رفتن شأن به ما درس آزادگی و غیرت و شجاعت آموختند و مردانه از جان گذشتند تا آسایش و آرامش را به ما هدیه کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: نام و یاد شهدای امنیت و جنگ ترکیبی سال ١۴٠١ برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی زنده و رسواگر فتنه گران و اربابان آمریکایی و صهیونیستی آنهاست.

کد مطلب 5921847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند قاتلان جلاد و خون آشام ارمان علی وردی را

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها