به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم مردمی بزرگداشت شهید «آرمان علی وردی» در تهران خبر داد و اظهار کرد: اولین مراسم مردمی بزرگداشت شهید والامقام «آرمان علی وردی» در تاریخ چهارم آبان ماه، ساعت ١٨ در حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها واقع در میدان سپاه، خیابان پادگان ولی عصر برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم دوم در تاریخ پنجم آبان ماه، ساعت ١۵ در شهرک اکباتان، خیابان ورزش، مقتل شهید خبر داد و عنوان کرد: سومین مراسم نیز در تاریخ پنجم آبان ماه، از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام علی علیه السلام واقع در شهران برپا می‌شود.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه از عموم مردم فهیم و ولایت مدار تهران دعوت کرد به منظور ارج نهادن به مقام والای آن شهید و شهادت و تجدید میثاق با شهدا، بالاخص شهدای امنیت در این مراسم حضور به رسانند.‌

محمودی با بیان اینکه شهدا، شمع محفل بشریت هستند گفت: آنان با رفتن شأن به ما درس آزادگی و غیرت و شجاعت آموختند و مردانه از جان گذشتند تا آسایش و آرامش را به ما هدیه کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: نام و یاد شهدای امنیت و جنگ ترکیبی سال ١۴٠١ برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی زنده و رسواگر فتنه گران و اربابان آمریکایی و صهیونیستی آنهاست.