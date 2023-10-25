به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، دولت انگلیس امروز چهارشنبه اعلام کرد که با دیدگاه دبیرکل سازمان ملل درباره نقض آشکار حقوق بین‌ المللی بشردوستانه در غزه موافق نیست!

دولت انگلیس با چشم پوشی از جنایت های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین در دهه های متمادی، اعلام کرد که حملات صهیونیست های اشغالگر به غزه را «دفاع از خود می‌ داند»!

لندن در بیانیه ای با آشکار کردن خوی استعماری خود، ارزیابی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر «نقض آشکار حقوق بین‌ المللی بشردوستانه» توسط اشغالگران قدس در غزه را قبول نکرد.

لندن در حالی به صراحت با این نگرش دبیرکل سازمان ملل متحد مخالفت کرده است که بر اساس آمار منتشر شده،‌ از 7 اکتبر گذشته تاکنون بیش از ۶ هزار غیرنظامی در غزه به شهادت رسیده اند.

رابرت جنریک، وزیر مهاجرت انگلیس در این خصوص به اسکای نیوز گفت: ما با این اظهارات موافق نیستیم. اگر او (دبیرکل سازمان ملل متحد) به آنچه در طول دو هفته گذشته رخ داده است اشاره می کند، ما معتقد نیستیم که اسرائیل قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است!

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش به سخنان «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت در خصوص غزه واکنش نشان داد.

این وزارتخانه اعلام کره بود: سخنان گوترش تعجب آور بود و باعث برانگیخته شدن خشم تل آویو شد. این سخنان به مثابه لکه ننگی بر پیشانی گوترش و سازمان ملل خواهد بود! سخنان گوترش بیانگر موضع جانبدارانه علیه تل آویو و توجیه کننده عملیات ۷ اکتبر است. وی باید از این سخنان و مواضع خود عقب نشینی کرده و به خاطر ناراحت کردن اسرائیلی‌ها عذرخواهی کند!

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه در نشست شورای امنیت درباره غزه در سخنانی تصریح کرد: خوشبختانه بالاخره برخی کمک‌ها وارد غزه شدند، اما قطره‌ای در دریایی هستند که مورد نیاز است. حفاظت از غیرنظامیان به معنای دستور تخلیه بیش از یک میلیون نفر به جنوب (غزه) و ادامه بمباران جنوب نیست. من عمیقاً نگران نقض آشکار قوانین بین المللی هستم که در غزه شاهد آن هستیم. اوضاع در خاورمیانه (غرب آسیا) رو به وخامت است و جنگ در غزه ممکن است به منطقه گسترش یابد. کشتن غیرنظامیان توجیهی ندارد. حمله حماس بی‌دلیل نبوده و مردم فلسطین با محاصره‌ای شدید مواجه هستند. روند شهرک سازی سرزمین‌های فلسطینی را می بلعد و آرمان‌های فلسطینیان را نابود می‌کند. حملات بی امان و بمباران شدید (رژیم) اسرائیل علیه غزه به‌طور نگران کننده‌ای ادامه دارد.