انتقاد فلسطین از استاندارد دوگانه غرب در قبال غزه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل استاندارد دوگانه غرب در قبال غزه و اوکراین را محکوم کرد.
ابراهیم خریشه نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل در ژنو گفت، هیچیک از رهبران غربی کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط اسرائیل در طول ۵۶ سال گذشته را محکوم نکرده اند؛ در حالی که یک ماه پس از آغاز درگیری در اوکراین، غرب بیش از هزار اقدام علیه روسیه انجام داده است.
روز گذشته نیز کاخ کرملین اوضاع کنونی نوار غزه را فاجعهبار توصیف و تاکید کرد که هجوم زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه میتواند بدترشدن اوضاع را در پی داشته باشد.
دفتر ریاست جمهوری روسیه تصریح کرد: پیشنویس روسیه در خصوص جنگ غزه متوازنتر از پیشنویس تهیهشده توسط آمریکا بود. باید تمامی طرفها به آتشبس دعوت شوند نه اینکه آتشبس فقط از یک طرف درگیری مطالبه شود.
کاخ کرملین درباره اعزام جنگندههای اف- ۱۶ نیروی هوایی ارتش ایالات متحده به خاورمیانه بیان کرد: این موضوع توجه ما را به خود جلب میکند و باعث میشود اوضاع را از نزدیک تحت نظر داشته باشیم.
دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که در وقت مناسب، زمان سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان به روسیه برای گفتوگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اعلام خواهد شد.
کاخ کرملین تاکید کرد: باید برای دستیابی به یک پیشنویس متوازن جهت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اسرائیل تلاش کرد و برای تداوم تلاشهای دیپلماتیک کوشید.
گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیستها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.
همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرد که ۳۰۹ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر تاکنون توسط مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدهاند. وی علاوه بر این، اعلام کرد که طی این بازه زمانی ۲۲۴ صهیونیست دیگر نیز توسط مبارزان مقاومت فلسطین به اسارت درآمدهاند.
از سوی دیگر دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای فلسطینی بر اثر حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را اعلام کرد. بر این اساس، از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر جاری تاکنون، بیش از ۷۰۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند و دهها هزار نفر دیگر نیز زخمی یا ناپدید شدهاند. بیشتر شهدا و زخمیهای فلسطینی را غیرنظامیان و زنان و کودکان بیدفاع فلسطینی تشکیل میدهند.
نظر شما