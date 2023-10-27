به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی TV۴ سوئد به نقل از سازمان مهاجرت این کشور اعلام کرد که مجوز اقامت «سلوان مومیکا» مهاجر عراقی که چند بار تا کنون در سوئد به سوزاندن قرآن کریم مبادرت کرده بود، تمدید نشده است.

بر اساس این گزارش، اداره مهاجرت سوئد اجازه اقامت «سلوان مومیکا» که در آوریل سال آینده منقضی می‌ شود را، تمدید نخواهد کرد.

گزارش رسانه مذکور در این خصوص اضافه می کند: سازمان مهاجرت سوئد حکم به اخراج این فرد از سوئد داده است. به دلیل مشکلات اجرایی، با مجوز موقت حضور برای بازه زمانی از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ لغایت ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ موافقت می شود. مدرک عبور برای این دوره زمانی ارائه خواهد شد.

این شبکه تلویزیونی در ادامه توضیح داد که مومیکا بعد از اخراج؛ از بازگشت به سوئد به مدت ۵ سال منع شده است.

شبکه تلویزیونی SVT سوئد در این خصوص افزوده است که این تبعه عراقی در ماه آوریل سال ۲۰۲۱ در سوئد به عنوان مهاجر به ثبت رسیده و مجوز اقامت برای ۳ سال را دریافت کرد.

این در حالیست که وی ۸ مهر و ۱۲ شهریور ماه هم در شهر مالمو واقع در سوئد به قرآن کریم بی حرمتی کرد.