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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

رییس هیات تیراندازی استان مرکزی:

مسابقه گلوله زنی رنکینگ کشوری با قهرمانی استان مرکزی پایان یافت

مسابقه گلوله زنی رنکینگ کشوری با قهرمانی استان مرکزی پایان یافت

اراک - رییس هیات تیراندازی استان مرکزی گفت: مسابقه آزاد گلوله زنی رنکینگ کشوری با قهرمانی استان مرکزی در اراک به پایان رسید.

غلامرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آزاد گلوله زنی رنکینگ کشوری با حضور ۵۶ تیرانداز به میزبانی شهر اراک برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقات، استان مرکزی بر سکوی قهرمانی ایستاد و استان قم دوم و استان فارس مقام سوم را کسب کردند.

رئیس هیأت تیراندازی استان مرکزی بیان کرد: در بخش انفرادی نیز خوارزم فرزانه از تهران قهرمان، نادر کشاورز از فارس در جایگاه دوم و سید مصطفی موسوی از قم مقام سوم را کسب کرد.

کریمی گفت: محسن رفعتی از فارس و حسن کریم زاده از قم نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

وی عنوان کرد: در پایان مسابقات از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی حکم قهرمانی و جایزه نقدی تقدیم نفرات برتر شد.

کد مطلب 5923427

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