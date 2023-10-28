مسابقه گلوله زنی رنکینگ کشوری با قهرمانی استان مرکزی پایان یافت

غلامرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آزاد گلوله زنی رنکینگ کشوری با حضور ۵۶ تیرانداز به میزبانی شهر اراک برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقات، استان مرکزی بر سکوی قهرمانی ایستاد و استان قم دوم و استان فارس مقام سوم را کسب کردند.

رئیس هیأت تیراندازی استان مرکزی بیان کرد: در بخش انفرادی نیز خوارزم فرزانه از تهران قهرمان، نادر کشاورز از فارس در جایگاه دوم و سید مصطفی موسوی از قم مقام سوم را کسب کرد.

کریمی گفت: محسن رفعتی از فارس و حسن کریم زاده از قم نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

وی عنوان کرد: در پایان مسابقات از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی حکم قهرمانی و جایزه نقدی تقدیم نفرات برتر شد.