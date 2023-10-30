حسن محمدی تهیه‌کننده فیلم کوتاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره توسعه تکنولوژی در سینما و تاثیرش بر این عرصه هنری توضیح داد: در سال‌های اخیر به ویژه یک دهه اخیر، سالن‌های سینما در آمریکا و اروپا مجهز به پخش سه‌بعدی شده‌اند و مخاطبان سینما می‌توانند فیلم‌های مورد علاقه خود را به صورت سه‌بعدی هم تماشا کنند و با توجه به این‌که هنوز این تکنولوژی در پخش‌های خانگی و از طریق پلتفرم‌ها میسر نیست، همین امر مهم موجب شده که سینما همچنان در کشورهای مدرن رونق داشته و مورد توجه باشد.

وی به تولید فیلم‌ها به صورت دوبعدی و سه‌بعدی به صورت هم‌زمان اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاری و کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده فیلم‌ها با این روش، اقتصاد سینماداری را منطقی کرده‌اند.

محمدی با بیان اینکه توسعه پلتفرم‌ها و تمرکز روی ساخت سریال به چرخه صنعت فیلم و سریال و اقتصاد سینما کمک کرده است، عنوان کرد: نباید به پلتفرم‌ها به چشم تهدید نگاه کرد بلکه با شیوه‌های مدرن و ایده‌های نو هنوز می‌شود سالن‌های سینما را پُر رونق کرد.

تهیه کننده فیلم کوتاه «تطبیق» به سودآوری سینما در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، هند و کره‌جنوبی اشاره کرد و گفت: این کشورها علاوه بر توسعه سینماهای مدرن و ایجاد دسترسی در همه نقاط کشورشان به سینما، فیلم‌های روز دنیا را نیز نمایش می‌دهند. نمایش فیلم‌های روز دنیا و آثار سینماگران مطرح جهان توانسته است پیوند مردم با سینما را در این کشورها حفظ کند و این در حالی است که سینماهای ما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارند و مدرن شدن سالن‌ها به تعویض صندلی‌ها در سینما ختم شده است.

وی با بیان اینکه سینماداری سنتی نمی‌تواند بار بزرگ سینما را به دوش بکشد، تاکید کرد: سینماداری در سال‌های اخیر نتوانست هم‌پای سینما رشد کند و سینماداری هنوز در ایران سنتی است و متأسفانه مدیران و تصمیم‌گیران، با گران کردن بلیت و فروش فیلم‌های کمدی سطح پایین، خودشان را گول می‌زنند و به ارائه گزارش‌ها و آمارهای عددی دل‌خوش کرده‌اند، در حالی که سینما با این آمارها رشد نمی‌کند و این اعداد و ارقام به رشد سینما کمک نمی‌کند.

تهیه کننده فیلم کوتاه «سور بز» با انتقاد از وضعیت کمی و کیفی سالن‌های سینما گفت: با این وسعت ایران و علاقه‌مندی مردم به سینما و توان بالقوه تولید فیلم، حدود ۷۰۰ سالن سینما در کشور داریم که بسیاری از آن‌ها امکانات اولیه و عادی برای صدای خوب و رنگ و تصویر مناسب را ندارند ضمن آنکه با دور شدن از مراکز شهرها به ویژه شهر تهران، سالن‌های ما حتی صندلی‌های سالمی هم ندارند، به همین دلیل اگر سینماداران طرحی نو در نیندازند نسل جدید ارتباطش را با سینما به طور کلی از دست می‌دهد.

محمدی با بیان اینکه ما هنوز نه در کمیت و نه در کیفیت سالن‌های سینما نزدیک کشورهای همسایه خود هم نیستیم، توضیح داد: در همین نزدیکی‌مان کشور ترکیه با بیش از ۲۵۰۰ سالن سینما علاوه بر رشد کمی در این حوزه، بعد از آمریکا به دومین صادرکننده سریال‌های تلویزیونی در جهان تبدیل شده و توانسته محصولاتش را به بیش از ۱۵۰ کشور جهان ارسال و برند ملی ترکیه را هم برجسته‌تر کند و در جذب گردشگر و بازاریابی اقتصادی موفق عمل کرده است.

به گفته وی، گریزی از سینمای دیجیتال و توسعه پلتفرم‌ها نیست و فرهنگ زیست با این پلتفرم‌ها، دنیای جدید را برای ما می‌سازد پس سینماداران سنتی باید از این فرصت بهره‌برداری کنند و از پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی، توزیع و دسترسی به آثار سینمایی بدون محدودیت مکانی و زمانی کمک بگیرند و به گسترش بازار خود بپردازند.

محمدی همچنین پیشنهاد داد: با توجه به اینکه ترافیک اینترنتی برای پلتفرم‌های دیجیتال سودآور است و برای همین منظور سریال‌سازی بیشتر از فیلمسازی برای آن‌ها اهمیت دارد، سینماگران و سینماداران می‌توانند با تولید و پخش فیلم‌های تعاملی یا فیلم‌های چندلایه که موجب می‌شود مخاطب یک فیلم را چند بار ببیند تولید و پخش فیلم را برای پلتفرم‌ها اقتصادی‌تر کند.

این تهیه‌کننده سینما در پایان گفت: در همکاری‌های مشترک و به اصطلاح قوانین نانوشته، سینماگران، سینماداران و مالکان پلتفرم‌ها می‌توانند در تولید فیلم‌هایی مشارکت کنند که مخاطب بعد از دیدن فیلم در سالن سینما برایش دسترسی‌هایی هم در پلتفرم‌ها ایجاد شود و بتواند پایان‌های متفاوت یک فیلم را انتخاب و تجربه کند. با این روش تأثیرگذاری پلتفرم‌ها نیز افزایش یابد و پلتفرم‌ها هم مجاب می‌شوند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند تا ما تلاشی برای فاصله گرفتن از سینماداری سنتی کرده باشیم و به اقتصاد سینما کمک کنیم.