به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حجم کل مخازن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد «هاله» با ۶۷ درصد افزایش و سد «ایوشان» با ۵۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۴ درصد از مخازن سدهای لرستان پُر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۹.۷۴ میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۷ مترمکعب بر ثانیه و آب خروجی ۱.۰۵ مترمکعب بر ثانیه است.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه‌های استان همچنان با کاهش مواجه شوند، به‌طوری‌که متوسط دبی رودخانه‌های استان در شهریورماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۲۱ درصد افزایش و نسبت به متوسط شهریورماه طول دوره آماری حدود ۲۹ درصد کاهش داشته باشند.

وی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در استان، تأکید کرد: با مشارکت همگانی و حس مسئولیت‌پذیری در مدیریت مصرف بهینه، می‌توان نقش مؤثری را در حفاظت از منابع آبی استان ایفا کرد.