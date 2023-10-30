عظیم ثابت، دبیر کل کانون کارگزاران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مسائل بین‌المللی را دلیل اصلی ریزش بازار سرمایه طی چند هفته اخیر ذکر کرد و گفت: با اعمال تنش‌های سیاسی، اثرپذیری بازارهای مالی در مقایسه با سایر بازارها افزایش می‌یابد و این مساله تنها مربوط به بازار سرمایه ایران نیست بلکه در نماگر بازار سرمایه سایر کشورهای همسایه نیز این موضوع کاملاً محسوس است.

ثابت افزود: بازار سرمایه کشورهایی که با محل اصلی تنش‌ها به لحاظ استراتژیک سیاسی و جغرافیایی همسو باشند بیش واکنش‌هایی را علی‌رغم نبود درگیری نشان می‌دهند، زیرا سرمایه‌گذاران در بازار سهام به نسبت سایر بازارها با حساسیت بیشتری به معامله می‌پردازند.

مدیرعامل کانون کارگزاران درباره مهم‌ترین اقدامات دولت و سازمان بورس به منظور بازگشت ثبات به بازار سهام، توضیح داد: در حال حاضر تمام ارکان نظام اعم از نهادهای اجرایی و نظارتی باید در راستای خارج نشدن نقدینگی از بازار سرمایه، بازگشت اعتماد سهامداران و ثبات بخشی به بازار اقدامات لازم را انجام دهند.

ثابت در پایان اقدامات حمایتی چون کاهش نرخ بهره بین بانکی، حضور فعال‌تر دولت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در بازار و تزریق منابع مالی را مهم خواند و تاکید کرد: با توجه به گزارش شش‌ماهه شرکت‌ها، ثبات نرخ بازار ارز قیمت‌های جهانی و ارزندگی قیمت سهم‌ها و ریزش‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی را در ماه‌های پیش‌رو برای بازار سهام متصور خواهیم بود.