کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار و ۹۴۴ نفر برگزار شد.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در ۷۱ رشته و ۳۱ حوزه امتحانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شده است.

کلید اولیه آزمون دکتری رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی امروز یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

داوطلبان از دوشنبه ۸ آبان تا جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ فرصت دارند اعتراضات خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.

ظرفیت اولیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی در مجموع ۱۳۰۴ نفر است که از این تعداد ۱۰۸۳ نفر در پذیرش عادی و ۲۲۱ نفر در پذیرش شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.

همچنین در دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت تعداد ۴۷ نفر در ۳۴ مرکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد. همچنین ظرفیتی به میزان ۲۰ نفر به پذیرش رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در مقطع دکتری تخصصی اختصاص یافته است.