بررسی پیشنهادهای اصلاح نظام پذیرش دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیست و هشتمین جلسه کمیسیون علوم پایه و فناوریهای همگرا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، بسته پیشنهادی اعتلای علوم پایه کشور با تأکید بر توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، تقویت نشریات علمی و افزایش سهم علوم پایه از اعتبارات پژوهشی بررسی شد. همچنین، راهکارهای اصلاح نظام پذیرش دوره دکتری، از جمله افزایش اختیارات دانشگاهها در سنجش و پذیرش دانشجویان و بازنگری در شیوه برگزاری آزمون دکتری رشتههای علوم پایه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در این نشست، احمد شعبانی، رئیس کمیسیون علوم پایه و فناوریهای همگرا، با اشاره به ظرفیتها و تکالیف پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، محورهای اصلی بسته پیشنهادی کمیسیون برای اعتلای علوم پایه کشور را تشریح کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای پژوهشی، توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی، ارتقای جایگاه نشریات علمی و افزایش سهم علوم پایه از اعتبارات پژوهشی کشور، سرمایهگذاری در این حوزه را از الزامات توسعه علمی کشور دانست.
شعبانی همچنین با اشاره به مقایسه بودجه پژوهشی کشور با شاخصها و آمارهای بینالمللی، بر ضرورت اختصاص حداقل ۱۵ درصد از اعتبارات پژوهشی کشور به حوزه علوم پایه تأکید کرد. وی سرمایهگذاری زیربنایی از مقاطع ابتدایی و توسعه پژوهشسراهای دانشآموزی را نیز از اولویتهای راهبردی توسعه علوم پایه برشمرد.در همین راستا، پیشنهاد تخصیص یکهزار میلیارد تومان (یک همت) برای تجهیز و راهاندازی شش آزمایشگاه مرجع و اختصاص سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح ملی نمایهسازی نشریات مطرح شد.در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای اجرایی، دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی خود را ارائه کردند. ضرورت حضور و رقابت در سطح جهانی، توجه به مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت، نقش تحقیقات علوم پایه در ارتقای خدمات سلامت، حمایت از اعضای هیئت علمی و ظرفیتهای دوره دکتری، تأمین منابع مالی پایدار غیردولتی و ایجاد پیوند منسجم میان سیاستگذاریهای آموزشوپرورش و آموزش عالی، از جمله محورهای مورد بحث بود.همچنین، با توجه به تحولات نظام سنجش و کاهش گرایش داوطلبان به رشتههای ریاضی، بر ضرورت توجه به چالشهای جذب دانشجو در رشتههای علوم پایه تأکید شد.
بررسی پیشنهادهای اصلاح نظام پذیرش دکتری
در بخش دوم جلسه، علیحسین رضاییان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو حقیقی کمیسیون، بسته سیاستی پیشنهادی درباره «بازنگری در شیوه پذیرش و ارزیابی دوره دکتری» را ارائه کرد و چارچوب چهارگانه اصلاح نظام پذیرش را تشریح کرد.
بر اساس پیشنهادهای مطرحشده، واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاهها در سنجش تخصصی و ارزیابی شاخصهای خلاقیت داوطلبان، تعیین ظرفیت پذیرش دوره دکتری بر مبنای گرنتهای پژوهشی و مسائل پژوهشی مشخص استادان، و ایجاد ظرفیتهای هدفمند بورسیه برای رشتههای بنیادی علوم پایه و علوم انسانی، از جمله محورهای اصلاح نظام پذیرش خواهد بود.
همچنین، با توجه به آمار پذیرش داوطلبان در مقطع دکتری علوم پایه و قبولی حدود ۴۴ درصد متقاضیان، پیشنهاد حذف آزمون متمرکز سازمان سنجش در رشتههای علوم پایه و جایگزینی آن با نظامهای ارزیابی جامع و مستقیم دانشگاهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان نشست مقرر شد بسته پیشنهادی اعتلای علوم پایه کشور و پیشنهادهای مرتبط با اصلاح نظام پذیرش دکتری، پس از اعمال نظرات اعضا، برای طی مراحل تصویب نهایی آماده شود.
همچنین، با موافقت اعضای کمیسیون، موضوع «آسیبشناسی ورود مهارتی و آموزشی از آموزشوپرورش به دانشگاه» بهعنوان دستور کار اصلی جلسه آینده کمیسیون علوم پایه و فناوریهای همگرا تعیین شد.
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