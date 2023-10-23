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۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۵

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد:

رقابت حدود ۱۲ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۲

رقابت حدود ۱۲ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۲

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: ۱۱ هزار و ۹۴۴ نفر در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ شرکت می کنند. رقابت این داوطلبان در یک نوبت در پنجشنبه چهارم آبان برگزار می‌شود.

دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

وی افزود: مهلت ثبت نام در این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ چند بار تمدید شد و در نهایت تعداد ۱۱ هزار و ۹۴۴ نفر در این دوره ثبت نام کردند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در ۷۱ رشته و ۳۱ حوزه امتحانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی از امروز دوشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

نوروزشمسی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون دکتری رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی در روز پنجشنبه ۴ آبان، در روز یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ کلید اولیه را بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می‌دهیم و داوطلبان می‌توانند از روز دوشنبه ۸ آبان اعتراضات خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این ظرفیت اولیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی اعلام شده بود.

ظرفیت پذیرش در رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت در مجموع ۱۳۰۴ نفر است که از این تعداد ۱۰۸۳ نفر در پذیرش عادی و ۲۲۱ نفر در پذیرش شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند. همچنین در دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت تعداد ۴۷ نفر در ۳۴ مرکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد. همچنین ظرفیتی به میزان ۲۰ نفر به پذیرش رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در مقطع دکتری تخصصی اختصاص یافته است.

کد مطلب 5918780

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