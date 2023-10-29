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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

محورهای رایزنی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان و تمیم بن حمد

محورهای رایزنی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان و تمیم بن حمد

امیر قطر امروز میزبان نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز میزبان نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان بود.

بر اساس این گزارش، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر روز یکشنبه در دیوان امیری در دوحه از نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان و هیئت همراه وی استقبال کرد.

در این دیدار تازه ترین تحولات اوضاع در فلسطین و منطقه و نیز روابط دوجانبه لبنان و قطر و راه های تقویت و توسعه آن بررسی شد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار حضور داشت.

کد مطلب 5924741

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