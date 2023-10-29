‌به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: نمایشگاه توانمندی و ظرفیت‌های بخش کشاورزی در لرستان افتتاح و در این نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش آبزی‌پروری نیز به‌منظور ترویج مصرف آبزیان ارائه خواهد شد.

وی، اظهار کرد: اداره کل شیلات لرستان همچون سایر زیرمجموعه‌های بخش کشاورزی در این نمایشگاه حضور پررنگ و چشمگیری داشته و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه آبزی‌پروری را به نمایش خواهد گذاشت.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: امیدواریم این نمایشگاه بازخورد مناسبی را در راستای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و ترویج محصولات شیلاتی به هم استانی‌های عزیز ارائه دهد.

بیرانوند، گفت: به‌منظور ایجاد تحول در بخش شیلات استان به دنبال تداوم برگزاری نمایشگاه‌هایی ازاین‌دست خواهیم بود.