به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اختلافات و نارضایتیهای داخلی در تل آویو و دیگر مناطق اشغالی همچنان ادامه دارد.
در این ارتباط منابع عبری زبان اعلام کردند که خانوادههای اسرای اسرائیلی در غزه «یواو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داده و گفتند: «کسی که در مقابل آزادی شالیت ۱۰۰۰ اسیر فلسطینی را آزاد کرد، آزادی همه اسرای فلسطینی در مقابل بازگرداندن بیش از ۲۰۰ اسیر اسرائیلی برایش به مراتب راحتتر است.»
از سوی دیگر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه جنگ این رژیم به سمت موضع نتانیاهو در مورد حمله زمینی به غزه (منتظر ماندن برای مهیا شدن شرایط، ادامه بمباران و آزادی اسرا) متمایل شده است.
در همین راستا، روزنامه عبری زبان معاریو اعلام کرد که مسئولان بلندپایه اسرائیلی گفتهاند که بنیامین نتانیاهو به کسی اعتماد ندارد و خود را در میدان جنگ تنها میبیند و قبل از اتخاذ هر تصمیمی، بارها آن را بررسی و مرور میکند و به فرماندهان نهادهای امنیتی اعتمادی ندارد چرا که بعضی از آنها را او تعیین نکرده است.
این روزنامه عبری زبان همچنین فاش ساخت که مسئولان بلندپایه اسرائیلی گفتهاند نتانیاهو به کسی اعتماد ندارد و خود را در میدان جنگ تنها میبیند و قبل از اتخاذ هر تصمیمی، بارها آن را بررسی و مرور میکند و به فرماندهان نهادهای امنیتی اعتمادی ندارد چرا که بعضی از آنها را او تعیین نکرده است.
در همین حال، روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز از تنش و اختلافات شدید بین نتانیاهو و گالانت پرده برداشت و نوشت: نتانیاهو این هفته با گابی اشکنازی رییس سابق ستاد کل ارتش دیدار کرد و با او در مورد شیوه اداره جنگ مشورت کرده است.
این روزنامه اشاره کرد که نتانیاهو مشورتهایی نیز در رابطه با احتمال پیوستن اشکنازی به کابینه جنگ انجام داده است.
و در عین حال، سه منبع آگاه به این مشورتها به هاآرتص گفتهاند که در صورت پیوستن اشکنازی به کابینه جنگ، صلاحیت او فراتر از یواو گالانت وزیر جنگ خواهد بود.
در خبری مرتبط، معاریو نوشت: ۴۲ درصد از ساکنان فلسطین اشغالی میگویند آمریکا تعیین کننده مسیر جنگ در غزه است.
به نوشته این روزنامه عبری، ۴۲ درصد ساکنان سرزمینهای اشغالی معتقدند که مسیر جنگ در غزه را آمریکا تعیین میکند نه رژیم صهیونیستی و ۴۰ درصد نیز گفتهاند دولت "اسرائیل" تعیین کننده مسیر جنگ است.
این روزنامه افزود که ۳۸ درصد اسرائیلیها بر این باورند که رژیم صهیونیستی باید با درخواست آمریکا برای تعویق حمله زمینی به غزه موافقت کند و ۳۴ درصد نیز گفتهاند که در این مرحله نباید به این درخواست آمریکاییها پاسخ داد.
در همین راستا، مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از رسانههای عبری زبان اعلام کرد که آمریکاییها ترجیح میدهند که حمله زمینی به غزه انجام نگیرد.
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