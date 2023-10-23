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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۷

آخرین جزییات از موضع کابینه جنگی تل آویو در حمله زمینی به غزه

آخرین جزییات از موضع کابینه جنگی تل آویو در حمله زمینی به غزه

همزمان با مطرح شدن زمزمه احتمالی حمله زمینی به غزه، رسانه‌های عبری فاش ساختند که کابینه جنگی تل آویو در شرایط کنونی، همچنان بر ادامه بمباران و نه لشکرکشی قریب‌الوقوع به غزه متمایل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه جنگ این رژیم به سمت موضع نتانیاهو در مورد حمله زمینی به غزه (منتظر ماندن برای مهیا شدن شرایط، ادامه بمباران و آزادی اسرا) متمایل شده است.

در همین راستا، روزنامه عبری زبان معاریو اعلام کرد که مسئولان بلندپایه اسرائیلی گفته‌اند که بنیامین نتانیاهو به کسی اعتماد ندارد و خود را در میدان جنگ تنها می‌بیند و قبل از اتخاذ هر تصمیمی، بارها آن را بررسی و مرور می‌کند و به فرماندهان نهادهای امنیتی اعتمادی ندارد چرا که بعضی از آن‌ها را او تعیین نکرده است.

این روزنامه عبری زبان همچنین فاش ساخت که مسئولان بلندپایه اسرائیلی گفته‌اند نتانیاهو به کسی اعتماد ندارد و خود را در میدان جنگ تنها می‌بیند و قبل از اتخاذ هر تصمیمی، بارها آن را بررسی و مرور می‌کند و به فرماندهان نهادهای امنیتی اعتمادی ندارد چرا که بعضی از آن‌ها را او تعیین نکرده است.

در همین حال، روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز از تنش و اختلافات شدید بین نتانیاهو و گالانت پرده برداشت و نوشت: نتانیاهو این هفته با گابی اشکنازی رییس سابق ستاد کل ارتش دیدار کرد و با او در مورد شیوه اداره جنگ مشورت کرده است.

این روزنامه اشاره کرد که نتانیاهو مشورت‌هایی نیز در رابطه با احتمال پیوستن اشکنازی به کابینه جنگ انجام داده است.

و در عین حال، سه منبع آگاه به این مشورت‌ها به هاآرتص گفته‌اند که در صورت پیوستن اشکنازی به کابینه جنگ، صلاحیت او فراتر از یواو گالانت وزیر جنگ خواهد بود.

در خبری مرتبط، معاریو نوشت: ۴۲ درصد از ساکنان فلسطین اشغالی می‌گویند آمریکا تعیین کننده مسیر جنگ در غزه است.

به نوشته این روزنامه عبری، ۴۲ درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند که مسیر جنگ در غزه را آمریکا تعیین می‌کند نه رژیم صهیونیستی و ۴۰ درصد نیز گفته‌اند دولت "اسرائیل" تعیین کننده مسیر جنگ است.

این روزنامه افزود که ۳۸ درصد اسرائیلی‌ها بر این باورند که رژیم صهیونیستی باید با درخواست آمریکا برای تعویق حمله زمینی به غزه موافقت کند و ۳۴ درصد نیز گفته‌اند که در این مرحله نباید به این درخواست آمریکایی‌ها پاسخ داد.

در همین راستا، مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از رسانه‌های عبری زبان اعلام کرد که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند که حمله زمینی به غزه انجام نگیرد.

از سوی دیگر «یاکی ادرمکار» خبرنگار پایگاه خبری عبری زبان والا در تحلیلی از آینده نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از پایان جنگ غزه نوشت: نتانیاهو پس از پایان جنگ با یک بحران سیاسی خطرناک مواجه خواهد بود.

*یوسف کامیاب پور

کد مطلب 5920070

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      17 30
      پاسخ
      اسرائیل گور خودشو باحمله زمینی میکنه
    • معین IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      25 25
      پاسخ
      مرگ بر انگلیس مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
    • IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      17 19
      پاسخ
      اسرائیل ضعیفتر کوچکتر از آنستکه به تنهایی بدون کمک امریکا بتواند تلفات حمله زمینی به غزه را تحمل کند!
    • فرهمند IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      8 4
      پاسخ
      پایان جنگ !
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      22 9
      پاسخ
      با همین بمبارنها کار غزه دیگه تموم سده است شهری که تاسیسات نداره متروک است حتی اگه دیگ جنگ توش تمام بشه
      • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        16 11
        وقتی کسی میگه وطن منظورش ساختمان نیست خاکه زمینه ساختمان و برج رو همه جا میشه ساخت همین اشغال گرا چقدر شهرک ساختن ولی بازم وطن نمیشه چون زمینش مهمه خاکش
    • طاهر عبداللهی نژاد IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      20 12
      پاسخ
      هیچ قدرتی بالاترازقدرت (لااله الاالله محمدرسول الله)نیست ونخواهدبود الحمدلله که یکی ازامت (محمد)(ص)هستم وهیچ شکی نیست پیروزی بامسلمانان است ان شاءالله
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      14 11
      پاسخ
      آمریکا با تجهیز تسلیحاتی میت اسرائیل خودنمایی می کند و رقص شمشیر می رود که خودی نشان دهد و کام خود را با خون کودکان غزه سیر می کند و در همه معرکه ها حضور خونخوری دارد .
    • حریف منم IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      15 18
      پاسخ
      حمله شیاطین کافر به فرشتگان غزه
    • حریف منم IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      12 12
      پاسخ
      جنگ کفار و شیاطین علیه فرشتگان غزه
    • محمود IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      23 3
      پاسخ
      خدا کنه جنگ تموم شه خدا کنه هیچ جنگی نباشه لعنت به جنگ و بانیان جنگ
    • ربیعی US ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      10 10
      پاسخ
      پس از پایان جنگ ،اسرائیل چنان درگیر مسائل ومشکلات داخلی خواهد شد که هرج ومرج داخلی کوچکترین عواقب آن خواهد بود زیرا مهاجرین درشرف برگشت به کشورهای خودسان خواهد بود .
    • فریدون IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      11 12
      پاسخ
      اسرائیل تانگهای خود را به روخ حماس میگشد حماس تونل‌های خود را به روخ اسرائیل میگشد ولی واقعیت ترس نیروهای اسرائیلی از این تونل‌ها تانگ تکراری از بچگی انواع تانگ دیدیم ولی این تونل‌ها را من تو ۶۲ سالگی ندیدم تو ویتنام هم دیدم از نزدیک ولی مال حماس هنوز تو دنیا کسی ندیده که توسط کدام کارشناسان معدنکار
    • ص _ ن IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      8 10
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل و آمریکا.
    • جمال IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      2 6
      پاسخ
      یکی از شگردهای دشمن اینه که دروغ بگه.و رو حیه مردم رو پایین بیاره. دشمن کار اسراییل تموم شده. گور خودشون رو خودشون کندن. مردم غزه. حماس میخان اینها رو دفن کنند. بخاطر بوی بعدشون که مثل سگ مرده بو میدن. میخان دفن کنند تا بوش مردم رو اذیت نکنند
    • علی قاسمی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 12
      پاسخ
      برای اسلام بایدخونها داد.
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      0 6
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا
    • عباس IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر متجاوز کودک کش مرگ بر اسرائیل و آمریکا
    • محمد IR ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لعنت برجهانخواران ظالموبی احساس.گناه اون طفلهای معصوم چیه.حق زندگی ندارندکه بابدترین سلاح های جنگی...وای برشما.خدامنتظریم قدرت خودتونشون ظالمان بدی به بدترین نحو.اسرائیل نه.زالوئیل
    • ابراهیم صمیمی زاده AE ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      اسراییل با ورود زمینی به غزه وارد مردابی میشود که از آن هیچ خلاصی ندارد و هر روز آرزو میکند که ایکاش این کار را نمیکرد..

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