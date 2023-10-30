انهدام باند سرقت احشام در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام اظهار کرد: در پی افزایش وقوع سرقت خودروهای وانت مزدا و سرقت احشام در سطح استان گلستان و مازندران، موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و بهره گیری از روش‌های خاص پلیسی، سرکرده یک باند بزرگ سرقت که از سارقان سابقه دار و حرفه‌ای منطقه بود طی یک عملیات هدفمند پلیسی دستگیر شد.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده مشخص شد متهم به همراه همدستانش طی دوماه اخیر ابتدا با یک دستگاه سمند و نصب پلاک سرقتی اقدام به سرقت یک دستگاه مزدا دوکابین از شهرستان بهشهر و همان شب در ادامه یک دستگاه خودروی وانت مزدا دیگری از شهرستان کردکوی کرده بود.

سرپرست پلیس آگاهی استان اظهار کرد: با پیگیری پرونده توسط ماموران پلیس آگاهی، ۳ نفر دیگر از اعضا این باند سرقت دستگیر که در تحقیقات تخصصی به عمل آمده متهمان به سرقت‌های متعدد احشام و خودور در سطح منطقه اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شد.