سخنرانی آتی نصرالله دورنمای معادلات درگیری را تعیین خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در شرایطی که رژیم تروریستی کودک کش اسرائیل با حمایت غرب و سکوت مرگبار حکام عربی و با نگرانی از جبهه شمالی به نسل کشی جمعی مردم بی دفاع غزه روی آورده است، به یک باره، اعلام رسانه‌ای موعد سخنرانی قریب الوقوع سید حسن نصرالله لرزه بر پیکره رژیم پوشالی سست‌تر از خانه عنکبوت می‌اندازد.

در شرایطی که آمار شهدای کشتار مردم بی پناه غزه که بخش قابل توجهی از آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند به ۸ هزار نفر رسیده است، اعلام ناگهانی سخنرانی معنادار سید مقاومت که در زمانبندی کنونی که در نوع خود، نخستین بار پس از عملیات خیره کننده «طوفان الاقصی» به شمار می‌رود، به یک باره، به همه حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی دوست و دشمن درباره سکوت نصرالله پایان می‌دهد.

در بحبوحه خونسردی سران تل آویو از عدم واکنش جدی سران مقاومت در لبنان به استمرار جنایت جنگی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه، اینک سخنرانی دبیرکل جنبش مقاومت لبنان در مراسم گرامیداشت شهدای راه قدس روز جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ به وقت تهران (۱۵:۳۰ به وقت بیروت) هراس و آشفتگی پیشین سران تل آویو از سکوت معنادار سید مقاومت به سوژه داغ محافل رسانه‌ای دوست و دشمن مبدل شده است.

در همین ارتباط، وبگاه لبنانی النشره گزارش داد که ناظران سیاسی تحولات منطقه غرب آسیا در ارزیابی خود از تحولات شتابزده تا روز سخنرانی سید حسن نصرالله خبر دادند.

به اذعان ناظران سیاسی، روزهای باقیمانده تا سخنرانی مهم نصرالله همزمان با موضع «لرزان و سست» کاخ سفید و حامیان تل آویو در پی ناکامی کابینه جنگی نتانیاهو در تحقق ادعای «نابودی» حماس و شکست عملیات نفوذ به غزه، آبستن تحولات و رخدادهای شتابزده‌ای خواهد بود.

به گزارش النشره، منابع آگاه لبنانی به الجمهوریه گفتند که سخنرانی روز جمعه نصرالله سرنوشت ساز خواهد بود و تحولات جاری و آینده معادلات درگیری، تأثیر خود را در صحنه داخلی لبنان، منطقه و بین المللی نشان خواهد داد.

از ۱۵ مهرماه که عملیات طوفان الاقصی آغاز شد، اذهان جهانی و به ویژه مقامات رژیم صهیونیستی آماده سخنرانی سید حسن نصرالله هستند ولی سکوت وی در این مدت موجب نگرانی مقامات تل آویو شد و بر کابوس آنها افزود.