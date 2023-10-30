خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با ادامه حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه، مساجد و بیمارستان‌های این منطقه همچنان هدف جنگنده‌های صهیونیست قرار دارد.

مقاومت عراق سنتکام را تهدید کرد

تبادل آتش سنگین در مرز لبنان با فلسطین اشغالی

درگیری در مرز لبنان و فلسطین اشغالی امروز هم ادامه داشت و طی آن حزب الله مواضع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد و در مقابل توپخانه رژیم صهیونیستی هم مناطق مرزی لبنان را گلوله باران کرد.

مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت یک بعد از ظهر امروز به وقت محلی، رزمندگان مقاومت، تجهیزات فنی و جاسوسی مرکز جاسوسی بیاض را با سلاح مناسب هدف قرار دادند. منابع عبری زبان از حمله راکتی از لبنان به منطقه المطله در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. همزمان خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شلومی و الجلیل در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد. توپخانه رژیم صهیونیستی هم حومه شهرک کفرکلا و نیز اطراف شهرکهای علما الشعب و یارین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. همزمان خبرنگار الجزیره از رهگیری موشکهایی در آسمان منطقه نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

پیام اسیران زن اسراییلی خطاب به نتانیاهو

قسام پیام شماری از اسرای اسرائیلی در غزه به نتانیاهو و دولت رژیم صهیونیستی را پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، قسام پیام شماری از اسرای زن اسراییلی در غزه به نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی را پخش کرد. در این پیام خطاب به سران رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آمده است: بنیامین نتانیاهو سلام، ما ۲۳ روز است که اینجا در اسارت حماس هستیم، دیروز خانواده‌های اسرا کنفرانس خبری برگزار کردند و ما می‌دانیم که قرار بود آتش‌بس اعلام شود و تو باید ما را آزاد می‌کردی، تو وعده دادی که ما را آزاد می‌کنی، با این حال ما از شکست سیاسی و امنیتی و نظامی تو در رنج و عذابیم، به سبب شکست هفتم اکتبر که تو مسبب آن بودی، زیرا حتی یک نظامی هم در آنجا نبود و کسی به کمک ما نیامد، کسی آنجا از ما دفاع نکرد، ما شهروندانی بی‌گناه و ساده هستیم، شهروندانی که به دولت مالیات می‌دهیم، ما اکنون اینجا در اسارت هستیم، بدون هیچ شرطی، تو ما را می‌کشی، آیا می‌خواهی همه ما را به قتل برسانی؟ تو از ارتش می‌خواهی ما را به قتل برساند، آیا بس نیست که همه را نابود کردی؟ آیا بس نیست که بسیاری از شهروندان اسرائیلی کشته شدند؟ همین الان ما را آزاد کن، شهروندان و اسرای آن‌ها (فلسطینیان) را آزاد کن، ما را آزاد کن، همه را آزاد کن، ما می‌خواهیم نزد خانواده‌هایمان بازگردیم، همین الان… الان... الان.

شهرک‌های صهیونیست نشین در قدس اشغالی هدف حمله موشکی قرار گرفت

منابع فلسطینی از حملات موشکی به شهرک های صهیونیست نشین در قدس اشغالی خبر دادند.

منابع فلسطینی از حملات موشکی مقاومت به شهرک‌های صهیونیست نشین در قدس اشغالی و شنیده شدن صدای چندین انفجار در این مناطق خبر دادند. مقاومت فلسطین در پاسخ به بمباران جنون‌آمیز نوار غزه، شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف قدس را هدف حمله موشکی قرار داد. منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در غرب قدس به صدا درآمده است. منابع عبری زبان از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در قدس اشغالی خبر دادند. همچنین شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف غزه هدف حمله راکتی گروه‌های مقاومت فلسطین قرار گرفتند. از سوی دیگر سرایا القدس اعلام کرد که مجاهدان فلسطینی در شرق محله زیتون برای خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی کمین کرده و تلفات سنگینی به آن‌ها وارد کردند. همچنین سرایا القدس بیان کردند که مبارزان مقاومت هم اکنون در حال مقابله با نیروهای اشغالگر اسرائیلی جهت ممانعت از پیشروی آن‌ها به سمت محله زیتون هستند. از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد که شهر اشغالی بئر السبع را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان در غزه هدف حمله راکتی قرار داده است.

جنبش جهاد اسلامی: عملیات زمینی علیه غزه از چند روز پیش آغاز شده است / ناکامی تل‌آویو

جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی از چند روز پیش آغاز شده اما شکست‌ها و ناکامی‌های متوالی صهیونیست‌ها مانع از اعلام رسانه ای و علنی آن شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، جنبش جهاد اسلامی با امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله زمینی به غزه چند روز است که آغاز شده اما دشمن نتوانسته جز ورود به برخی مناطق باز و خالی از سکنه، هیچ‌گونه پیشروی و دستاوردی داشته باشد. در ادامه این بیانیه آمده است: پیشروی نیروهای دشمن در مناطق باز تحت پوشش حملات گسترده هوایی موجب وقوع کشتارهایی در حق غیرنظامیان فلسطینی شده است. جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: مقاومت در میدان نبرد به مبارزه ادامه می‌دهد و قادر است طرح‌های دشمن را به شکست بکشاند. در ادامه این بیانیه تاکید شده است: دشمن صهیونیستی ضربات سختی از مبارزان مقاومت که دلاورانه در حال حماسه‌آفرینی و رویارویی با اشغالگران هستند، دریافت کرده است.

بمباران غزه از قدرت تخریبی بمب اتمی ناکازاکی فراتر رفت

منابع رسمی در فلسطین اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۸ هزار تن بمب بر سر مردم غزه ریخته است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، آماری درباره بمباران غزه طی ۲۳ روز اخیر از سوی رژیم صهیونیستی، منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شد که ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۸ هزار تن بمب بر سر مردم غزه ریخته است. براین اساس، در هر کیلومتر از اراضی ۳۶۰ کیلومتری غزه نزدیک به ۵۰ تن بمب ریخته شده است. المیادین در این ارتباط نوشت که با این حجم گسترده از حملات علیه غزه، در شرایط کنونی بمباران غزه از قدرت تخریبی بمب اتمی استفاده شده در ناکازاکی فراتر رفته است.

تانک‌های اسرائیلی پس از نفوذ محدود به غزه مجبور به عقب نشینی شدند

منابع فلسطینی گزارش دادند که تانک های ارتش رژیم صهیونیستی پس از نفوذ محدود به خیابان صلاح الدین در نوار غزه، مجبور به عقب نشینی شده اند.

منابع محلی ساعتی پیش با انتشار تصاویری از نفوذ تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به داخل غزه در منطقه محدود به خیابان صلاح الدین (جنوب نوار غزه) خبر دادند. تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جریان این یورش به سوی یک خودروی فلسطینی آتش گشوده و شماری را به شهادت رساندند. پس از این رخداد، مبارزان مقاومت در این منطقه وارد درگیری سنگینی با صهیونیست‌ها شده و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. سخنگوی دولت فلسطین در نوار غزه در این باره گفت: تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی پس از مدت کوتاهی از نفوذ محدود به خیابان صلاح الدین مجبور به عقب نشینی از این منطقه و بازگشت به اراضی اشغالی شدند. بیانیه حماس / صهیونیست‌ها مجبور به عقب نشینی شدند سخنگوی جنبش حماس در غز نیز در ارتباط با نفوذ محدود تانک های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه، گفت: دشمن تانک‌های خود را وارد مناطقی بمباران شده کرده که همه‌چیز را پیش از آن، در آنجا به آتش کشیده است. وی افزود: گردان‌های قسام همچنان در حال مقابله با نیروهای دشمن است و نبرد را قدرتمندانه مدیریت می‌کند. دشمن صهیونیستی در پی ضربات سخت مقاومت نیروهای خود را از بعضی مناطق عقب کشانده است. سخنگوی حماس تاکید کرد: دشمن صهیونیستی صدها تن بمب و مواد منفجره در نوار غزه فروریخته است.ادامه بمباران و تشدید حملات علیه غزه ثابت می‌کند که دشمن صهیونیستی اهمیتی به قوانین بین‌الملل نمی‌دهد. وی افزود: تهدید به حمله زمینی صحت ندارد، زیرا این حمله چند روز است که آغاز شده است.

نفوذ تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به داخل غزه

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از نفوذ تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به یک منطقه از نوار غزه و درگیری مبارزان مقاومت با آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک دستگاه خودرو را در جنوب غزه هدف قرار داد اخبار اولیه حاکی از آن است که تانک های ارتش رژیم صهیونیستی با نفود به خیابان صلاح الدین غزه، یک دستگاه خودروی غیرنظامی را در تقاطع نتساریم در جنوب غزه هدف قرار دادند.

گفته شده که در این حمله چند نفر به شهادت رسیدند.

خبرنگار الجزیره هم در این باره اعلام کرد که مبارزان مقاومت تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی را در خیابان صلاح الدین در غزه هدف قرار دادند و هم اکنون درگیری شدیدی در این منطقه در جریان است.

افزایش تلفات صهیونیست‌ها

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تلفات این رژیم از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به بیش از ۱۵۳۸ نفر رسیده است.

شمار خبرنگاران شهید به ۳۶ نفر رسید / بیش از ۵۰۰ کامیون پشت دروازه غزه

با شهادت یک خبرنگار فلسطینی دیگر در جریان حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی، شمار خبرنگاران شهید از ابتدای عملیات طوفان الاقصی به ۳۶ نفر رسید.

منابع فلسطینی از شهادت یک خبرنگار فلسطینی دیگر با تداوم حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه خبر دادند. «نظمی الندیم» خبرنگار فلسطینی در بمباران منزلش در محله زیتون در شهر غزه به شهادت رسید. در این حمله ۵ عضو دیگر خانواده این خبرنگار شهید شدند. با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای خبرنگار در غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی به ۳۶ نفر افزایش یافت. ناظران آگاه معتقدند رژیم صهیونیستی در جریان جنایات جنگی خود علیه نوار غزه به طور هدفمند اصحاب رسانه و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد تا روند پوشش رسانه‌ای این حملات وحشیانه را دچار اختلال نماید. بیش از ۵۰۰ کامیون پشت دروازه‌های غزه هلال احمر مصر اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در انتظار ورود به غزه هستند. هلال احمر مصر خواستار بازگشایی دائمی گذرگاه رفح شد.

آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه آمار جدید شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه را اعلام کرد.

وی اعلام کرد: شمار شهدا به هشت هزار و ۳۰۶ نفر افزایش پیدا کرده است که در میان آنها سه هزار و ۴۵۷ کودک و دو هزار ۱۳۶ زن به چشم می خورند.

همچنین طبق آمار اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت غزه شمار مجروحان نیز به ۲۱۰۴۸ نفر افزایش پیدا کرده است.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد: اشغالگران عامدانه آمبولانس ها را هدف قرار می دهند تا نتوانند اقدام به نجات بیماران و مجروحان کنند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که حامی مراکز درمانی باشند.

وی افزود: اشغالگران ۲۵ آمبولانس را هدف قرار داده و ۲۵ بیمارستان را از کار انداخته اند. از برادران در مصر می خواهیم که گذرگاه رفح را باز کنند تا کمک های پزشکی وارد شود و مجروحان خارج شوند.

اشغالگران ۱۸ هزار تُن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته‌اند

دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون بیش از ۱۸ هزار تُن موارد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده است.

سخنگوی جنبش حماس در غزه نیز اعلام کرد که دشمن صهیونیستی صدها تُن بمب بر سر مردم نوار غزه ریخته است.

این در حالیست که گزارش‌های رسانه‌ای از تداوم حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه از شب گذشته تا به این لحظه حکایت دارد.

مدیر سازمان امدادرسانی غزه نیز اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست یک خودروی امدادی را که حامل تعدادی زخمی بوده در شمال غزه هدف قرار دادند.

پیش از این خبرنگار شبکه المیادین گزارش داده بود که اشغالگران صهیونیست برای بمباران منازل مسکونی در نوار غزه از بمب‌های سنگرشکن استفاده می‌کنند که همین مسأله باعث تشدید حجم آوارها و کشتار غیرنظامیان در این منطقه شده است.

این نوع بمب‌ها غالباً برای هدف قرار دادن استحکامات نظامی است و نه منازل مسکونی. همچنین نزدیک به ۲ هزار فلسطینی در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ناپدید شده‌اند.

حماس: مدیریت نبرد با دشمن صهیونیستی و زمام امور به دست مجاهدان است

«عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش حماس در سخنان امروز خود تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بیش از هشت هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و منازل آنها را تخریب کرده است.

وی در ادامه افزود: این اقدامات نه پیروزی بلکه یک شکست به شمار می‌رود.

القانوع تصریح کرد: نفوذ زمینی محدود در برخی مناطق نوار غزه بعد از شکست اشغالگران صهیونیست برای اجرای طرح گسترده آنها صورت می‌گیرد. اشغالگران می‌کوشند با دست زدن به چنین عملیاتی وجهه خود را بهبود بخشند.

وی اضافه کرد: نیروهای گردان‌های قسام ضربات هوایی به خطوط دشمن و پشت خطوط دشمن وارد آورده و تجهیزات نظامی و تانک‌های آنها را هدف قرار داده است.

سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد: این حملات بیانگر قدرت نیروهای مقاومت در مدیریت نبرد و به دست گرفتن زمام امور است.

عملیات موشکی گسترده مقاومت فلسطین به مناطق اشغالی اطراف غزه

رسانه‌های عبری زبان از حملات موشکی گسترده نیروهای مقاومت فلسطین به سمت مناطق اشغالی در اطراف نوار غزه خبر دادند.

این رسانه‌ها اذعان کردند که حملات موشکی که دقایقی قبل مناطق اشغالی اطراف نوار غزه را هدف قرار داده گسترده بوده است.

رسانه‌های صهیونیستی: «سدیروت» تبدیل به شهر ارواح شده است

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که شهر سدیروت واقع در اراضی اشغالی تبدیل به شهر ارواح و تقریباً خالی از سکنه شده است.

این رسانه‌ها اضافه کردند که هیچ حرکتی در این شهر به چشم نمی‌خورد و هیچ کسی در خیابان‌های آن قدم نمی‌زند.

رسانه‌های عبری زبان دقایقی قبل از حملات موشکی گسترده نیروهای مقاومت فلسطین به سمت مناطق اشغالی در اطراف نوار غزه خبر داده بودند.

این رسانه‌ها اذعان کردند که حملات موشکی که دقایقی قبل مناطق اشغالی اطراف نوار غزه را هدف قرار داده گسترده بوده است.

خبرنگار الجزیره نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطق اطراف نوار غزه و منطقه سدیروت خبر داد.

این آژیرهای خطر در منطقه نتیفوت واقع در شرق غزه و تمام مناطق اطراف آن در نقب نیز به گوش رسیده است. الجزیره از زخمی شدن برخی صهیونیست‌ها در منطقه نتیفوت خبر داد.

ادعای هریس: مطلقاً هیچ قصدی برای اعزام نیرو به غزه نداریم!

کامالا هریس، معاون جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به‌رغم همگام بودن و پیروی بی‌چون و چرا از موضع دولت این کشور درباره رژیم صهیونیستی و آنچه «حق اسراییل برای دفاع از خود!» خوانده شده است، مدعی شد که واشنگتن به هیچ عنوان قصدی برای اعزام نیروهای رزمی به نوار غزه ندارد.

هریس در گفت‌وگو با برنامه «۶۰ دقیقه» مدعی شد: ما مطلقاً هیچ قصد یا برنامه‌ای برای اعزام نیروهای رزمی به اسراییل یا غزه نداریم.

این ادعا در حالی مطرح شده است که روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به‌تازگی در گزارشی به نقل از مقامات دفاعی آمریکا نوشت که «پنتاگون در صورت حمله زمینی اسراییل به غزه، با ۲۰۰۰ نظامی از تل‌آویو پشتیبانی می‌کند!»

معاون بایدن که همواره در جلسات درباره بحران در خاورمیانه و به طور مشخص نوار غزه حضور دارد، به‌رغم این ادعا، همواره به موضع و رویکرد دولت آمریکا درباره حمایت از رژیم صهیونیستی پایبند بوده و از آن پیروی کرده است.

وی مدعی شد: براساس اکثر برآوردها، دست کم یک هزار و ۴۰۰ اسراییلی کشته شده‌اند. آنها بدون هیچ تردیدی، حق دفاع از خود را دارند. با این حال، خیلی مهم است که هیچ پیوندی بین حماس و فلسطینیان وجود نداشته باشد. فلسطینیان به یک اندازه حق اقدام در راستای ایمنی و امنیت، تعیین سرنوشت و شأن خود را دارند و ما آشکارا اعلام کرده‌ایم که قواعد جنگ باید رعایت شده و کمک‌های بشردوستانه جریان داشته باشد.

تظاهرات مردم ایتالیا علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه

هم‌زمان با حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی مردم غزه، هزاران نفر از مردم ایتالیا با تجمع در خیابان‌های شهر رُم، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند.

زندگی در غزه ادامه دارد

شبکه الجزیره تصاویر گفت‌وگویی کوتاه با «لیان العطار» دختر بچه آواره شده فلسطینی در مراکز پذیرش آوارگان در نوار غزه منتشر کرده که با وجود جنگ، بمباران شدید و آوارگی همچنان لبخند بر لب داشته و از پوشیدن لباس ملی فلسطین که از سوی مادرش برای وی خریداری شده، خوشحال و مسرور به نظر می رسد.

اسپانیا: بعد از شب جهنمی غزه، نتانیاهو باید محاکمه و مجازات شود

در بحبوحه تشدید بمباران و گسترش عملیات زمینی صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان نوار غزه، ایان بلارا، وزیر حقوق مدنی اسپانیا با درخواست از رهبران کشورهای اروپایی جهت اقدام علیه رژیم صهیونیستی، خطاب به اروپایی‌ها گفت: ما را در این نسل‌کشی همدست نکنید.

بلارا همچنین خواستار پیگرد قانونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در نوار غزه شد.

وی در ویدئویی احساسی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گفت: بعد از این شب جهنمی در غزه، یک پیام خیلی ساده اما خیلی مهم برای رهبران اروپایی دارم؛ ما را در این نسل‌کشی همدست نکنید. دست به کار شوید!

از آغاز حملات هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تاکنون بیش از ۸هزار فلسطینی شامل ۳ هزار و ۳۴۲ کودک به شهادت رسیده‌اند.

وزیر اسپانیایی با اشاره به شدت وخیم بودن شرایط در غزه و همچنین حملات تلافی‌جویانه ناعادلانه رژیم صهیونیستی به این شهر، به مساله قطع اینترنت و خدمات ارتباطی در این باریکه پرداخت و تاکید کرد که این اقدام «با هدفی کاملاً آشکارا انجام شده و آن هم تضمین جنایات اسراییل علیه بشریت بدون تاوان‌دادن است.»

رییس مجلس نمایندگان آمریکا: وضعیت تل‌آویو اضطراری‌تر از کی‌یف است

مایک جانسون، سخنگوی جدید مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که پس از رای این هفته قانونگذاران آمریکایی مبنی بر در اولویت بودن کمک به اسراییل و آنچه «دفاع از خودش» خوانده شده است، تازه‌ترین درخواست جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای تامین بودجه کمک به اوکراین بعداً رسیدگی خواهد شد.

جانسون درباره این مساله گفت: قصد داریم این هفته در مجلس نمایندگان، لایحه مستقل تامین بودجه برای اسراییل را پیشنهاد داده و به رای بگذاریم. می‌دانم که همکاران جمهوری‌خواه ما در سنا نیز اقدام مشابهی را در دستور کار دارند.

بایدن درخواست کرده است تا بودجه کمکی به اوکراین و اسراییل، به لایحه بودجه اضطراری ۱۰۶ میلیارد دلاری ضمیمه شود و از این طریق، قانونگذاران را مجبور کند تا از رای‌گیری جداگانه درباره این مسائل منصرف شوند. دولت او اوایل ماه جاری از پیشنهاد تخصیص بودجه اضافی ۶۱.۴ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین در جنگ با روسیه، بودجه ۱۴.۳ میلیارد دلاری برای اسراییل به منظور جنگ با حماس و بودجه ۹.۲ میلیارد دلاری برای ارسال آنچه کمک‌های بشردوستانه به هر کی‌یف و تل‌آویو خوانده شده است، رونمایی کرد.

کنگره آمریکا پیش‌تر در چهار دور رای‌گیری بودجه ۱۱۳ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین را تصویب کرده بود اما مخالفت جمهوری‌خواهان با کمک بیشتر به کی‌یف تشدید شده است. در حال حاضر، اکثر قانونگذاران مجلس نمایندگان از اکثریت مجلس، با هزینه بیشتر در اوکراین مخالفند به طوری که بالا گرفتن اختلافات بر سر این مساله بین جمهورخواهان به عزل کوین مک‌کارتی، رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه جاری منجر شد.

جانسون پیش‌بینی کرد که لایحه مستقل کمک به اسراییل، هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا، با حمایت قوی قانونگذاران هر دو حزب روبه‌رو شود. وی مدعی شد: قصد ندارم از این مساله (لایحه) برای هیچ سیاسی‌بازی حزبی استفاده کنم. این موضوع اهمیت خیلی زیادی دارد و خیلی جدی است.

سخنگوی جدید مجلس نمایندگان که درباره کمک به کی‌یف همواره تردید داشته است، گفت که دولت بایدن برای انتظارات و توقعاتش از قِبل کمک نظامی گزاف به اوکراین، هیچ نقشه راهی را ترسیم نکرده؛ علاوه بر این، هیچ برنامه‌ای برای نحوه پایان دادن به جنگ هم ارائه نداده است. به گفته وی، او در سوی مقابل، برای حمایت از اسراییل چنین ملاحظاتی ندارد.

وی افزود: معتقدیم که اسراییل در اولویت و ضرورت قرار دارد. مسائل زیادی در سراسر جهان وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کنیم و خواهیم کرد اما در حال حاضر، آنچه در اسراییل رخ می‌دهد، نیازمند توجه فوری است و فکر می‌کنم که باید مستقل به آن بپردازیم و به آن پایان دهیم.

ازسرگیری بمباران شدید غزه از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی

از ساعتی پیش بمباران شدید نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی از سرگرفته شده است.

براین اساس، در دور جدید این حملات صهیونیست‌ها بار دیگر به شدت مناطق مختلف نوار غزه را هدف بمباران هوایی قرار داده اند.

این در حالی است که طی حملات شامگاه گذشته تا بامداد امروز ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، دستکم ۶۰۰ نقطه از نوار غزه بمباران شده است.

بمباران ۶۰۰ نقطه در غزه از شب گذشته تاکنون / شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر

منابع محلی از بمباران ۶۰۰ نقطه در غزه از شب گذشته تا بامداد امروز دوشنبه خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملات شب گذشته و بامداد امروز به نوار غزه، ۶۰۰ نقطه را بمباران کرده و عملیات زمینی خود را نیز گسترش داده است.

شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر

در حملات اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به اردوگاه البریج، النصیرات و الزوایده، ۱۳ فلسطینی به شهادت رسیدند که پیکر آن‌ها به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شده است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.

عقب نشینی نظامیان صهیونیست از جنین / شهادت ۴ مبارز مقاومت فلسطین

منابع محلی اعلام کردند که شمار شهدای درگیری‌های بامداد و صبح امروز مبارزان مقاومت با اشغالگران صهیونیست در اردوگاه جنین به ۴ نفر افزایش یافته است.

در بین این شهدا، وئام حنون از بنیانگذاران گردان جنین بود که در حمله امروز اشغالگران صهیونیست به شهادت رسید.

همچنین در این درگیری‌های مسلحانه ۹ جوان فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از یورش چند ساعته به شهر جنین که طی آن چهار فلسطینی به شهادت رسیده و ۹ نفر دیگر زخمی شدند، از این شهر عقب‌نشینی کرد.

صهیونیست‌ها در جریان یورش به جنین ویرانگری زیادی در بعضی محله‌ها ایجاد کرده و ضمن وارد کردن خسارت به زیرساخت‌های این شهر از جمله ورودی شرقی شهر، یک میدان را هم به طور کامل تخریب کردند.

بازداشت گسترده فلسطینیان در کرانه باختری

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز دوشنبه حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف کرانه باختری انجام داده و طی آن ۵۲ فلسطینی را بازداشت کردند.

بمباران منازل و خودروهای امدادرسان در غزه

بر اساس گزارش شبکه المیادین جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته به صورت گسترده و کورکورانه مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند.

بالگردهای نظامی ارتش اشغالگر نیز مناطقی را در مرکز نوار غزه که شب گذشته شاهد حملات وحشیانه ای بود بمباران کردند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی چند خانه و ساختمان مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را بمباران کردند که به دنبال این جنایت دست کم ۳۰ فلسطینی به بیمارستان اندونزی غزه منتقل شده اند.

این جنگنده‌ها ساعتی قبل منازل مسکونی در منطقه خربه العدس واقع در رفح در جنوب غزه را بمباران کردند.

در همین خصوص رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک خودروی امدادرسان را در غزه بمباران کردند.

تخریب بخش‌هایی از مساجد در اردوگاه النصیرات

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به حملات تعمدی خود علیه مکان‌هایی که عمدتاً فلسطینی‌ها در آنها پناه می‌گیرند مانند مساجد و یا بیمارستان‌ها ادامه می‌دهد.

منابع رسانه‌ای گزارش دادند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود علیه مناطق مختلف نوار غزه، مناره‌های مساجد را در نزدیکی خیابان الدعوه واقع در اردوگاه النصیرات هدف قرار داد و تخریب کرد.

بمباران و تخریب مناطق مختلف اردوگاه جنین در کرانه باختری

از سوی دیگر درگیری‌ها در شهر و اردوگاه جنین همچنان ادامه دارد. اشغالگران صهیونیست مانند روزهای گذشته به این اردوگاه حمله کرده و با فلسطینی‌های ساکن آن درگیر شدند.

بولدوزرهای رژیم صهیونیستی به این حد اکتفا نکرده و دیوار خارجی بیمارستان جنین را تخریب کردند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ورودی معروف اردوگاه جنین را تخریب و ویران کرد. جنگنده‌های ارتش این رژیم یک منطقه در اردوگاه جنین را نیز بمباران کردند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که درگیری‌های شدیدی میان نظامیان صهیونیست و نیروهای مقاومت در این اردوگاه در جریان است و بمب‌های این نیروها در نزدیکی تجهیزات نظامیان صهیونیست منفجر می‌شود.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز اعلام کرد که نیروهای فلسطینی با شلیک گلوله و پرتاب نارنجک، نظامیان صهیونیست را در جنین هدف قرار دادند.

همچنین گزارش شده که دومین جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جریان یورش به شهر و اردوگاه جنین به شهادت رسیده است. گزارش‌های رسانه‌ای از قطع جریان برق در مناطق مختلف شهر و اردوگاه جنین در اثر حملات اشغالگران صهیونیست به مولدهای برق حکایت دارد. نظامیان صهیونیست به شهر قلیلیه در شمال کرانه باختری نیز یورش برده اند.

هلاکت و زخمی شدن ۴ صهیونیست در اثر واژگون شدن یک تانک

از سوی دیگر منابع رسانه‌ای عبری زبان اذعان کردند که در جریان واژگون شدن یک تانک در شمال فلسطین اشغالی یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده است.

در جریان واژگونی این تانک سه نظامی صهیونیست دیگر نیز زخمی شده اند.

مشاوره نظامی نیروهای ویژه کشورهای جهان به ارتش اشغالگر

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که نیروهای کماندوی کانادایی برای حفاظت از سفارت کانادا در اراضی اشغالی به سر می‌برند.

بر اساس اذعان این رسانه‌ها، نیروهای کانادایی مذکور به همراه نیروهای ویژه کشورهای دیگر به ارتش رژیم صهیونیستی مشاوره نظامی می‌دهند.

نتانیاهو درگیر زندگی شخصی خود است

این در حالیست که رسانه‌های عبری زبان اذعان کرده اند که زمان آن فرارسیده تا اعضای حزب لیکود شجاعت خود را نشان داده و این موضوع را بررسی کنند که آیا رئیس این حزب یعنی بنیامین نتانیاهو شایستگی ادامه کار خود را دارد؟

این رسانه‌ها اضافه کردند: آنچه نگرانی اسرائیلی‌ها را برمی انگیزد این است که نتانیاهو درگیر زندگی شخصی خود است و تلاش خود را برای خارج کردن آنها از فاجعه کنونی به کار نمی‌گیرد.

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