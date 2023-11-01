پیام کاخ سفید به حسن نصرالله: جنگ در منطقه گسترش نیابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کربی» هماهنگکننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به سخنرانی روز جمعه دبیرکل حزبالله لبنان اعلام کرد که پیام ما به سید حسن نصرالله این است که درگیری در منطقه گسترش نیابد.
وی دراینباره گفت: ما از نزدیک سخنرانی سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزبالله را دنبال میکنیم. پیام ما به او این است که جنگ و تنش در منطقه گسترش نیابد.
منابع خبری وابسته به مقاومت اسلامی لبنان دیروز سهشنبه اعلام کردند که «سیدحسن نصرالله»، رهبر حزب الله لبنان تا چند روز دیگر در روز جمعه ساعت ۱۵:۳۰ بهوقت بیروت سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی سید حسن نصرالله با توجه به تحولات جاری در غزه بسیار مورد توجه خواهد بود.
روز دوشنبه نیز انتشار کلیپ کوتاه معناداری از سوی دفتر رسانهای منتسب به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، مورد توجه رسانهها قرار گرفت. در این کلیپ کوتاه دبیرکل حزب الله لبنان دیده میشود که در حال حرکت به سوی بیرون از کادر دوربین است. دفتر رسانهای منتسب به دبیرکل حزب الله این کلیپ چند ثانیهای را به انضمام آیه ۵ سوره اسرا منتشر کرده است.
نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که حکام کشورهای عربی بدانند مقاومت به خواست خداوند قوی، استوار و پیروز است و در آینده این موضوع اثبات خواهد شد.
وی در ادامه، خطاب به حاکمان کشورهای عربی تصریح کرد: باید بدانید که نقش اسرائیل این است که شما و مردمتان را به زیر پاهای خود بکِشَد. آنچه در غزه روی میدهد یک نمونه است. پس از غزه نوبت شما فرا خواهد رسید، مگر آنکه برده و فرمانبردار اسرائیل باشید. یادتان باشد که شعار اسرائیل «از فرات تا نیل» است. نشست برگزار کنید، تهدید کنید، اقدامات بازدارنده انجام دهید و آنها را تحریم کنید. اجازه دهید مردمتان با آزادی کامل نظر خود را بیان کنند. حمایت خود از فلسطین و قدس را اعلام کنید. این یک فرصت برای درهم شکستن وحشیگری است.
پیشتر نیز، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت پس از رصد دقیق نظامیان رژیم صهیونیستی در موضع المالکیه و مناطق پیرامونی آن، فوراً آنان را هدف قرار دادند و از آسیبدیدن دشمن اطمینان دارند.
همچنین حزبالله اعلام کرد که رزمندگان مقاومت موضع صهیونیستی سماقه در مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار دادهاند.
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